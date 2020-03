EpikWhale explique son passage du clavier et de la souris au contrôleur

Le candidat à la Coupe du monde de Fortnite explique son passage à un contrôleur.

Shane «EpikWhale» Cotton est un joueur Fortnite professionnel qui évolue sous la bannière NRG. La plupart le reconnaîtront comme l’un des meilleurs joueurs polyvalents au monde. Il joue principalement hors de la région NA Ouest; qui se classe souvent au troisième rang de la liste de popularité derrière NA East et NA West. À ce jour, la réalisation la plus importante d’EpikWhale a été une troisième place à la Coupe du monde Fortnite en juillet 2019. À partir de ce moment, il est resté au sommet des classements Solo Cash Cup et Fortnite Champion Series. EpikWhale a atteint le statut d’élite en tant que joueur de clavier et de souris, mais a récemment fait un changement quelque peu surprenant en tant que joueur de contrôleur à temps plein. Le jeune homme de 17 ans a détaillé sa décision dans une vidéo NRG YouTube.

EpikWhale passe de KBM à contrôleur

Après des années et des années de succès avec un clavier et une souris, il était étrange de voir EpikWhale s’engager dans un changement. Il a atteint des sommets imprévus avec une configuration PC standard, mais a rapidement réalisé le plein potentiel des contrôleurs. “Récemment, j’ai juste décidé d’essayer d’apprendre le contrôleur afin de pouvoir simplement l’utiliser pour obtenir de bons faisceaux AR sur les gens”, a déclaré le joueur de NA West.

Les joueurs contrôleurs ont la capacité d’infliger des dégâts massifs avec des fusils d’assaut à des distances scandaleuses. “Je n’ai pas trop joué au contrôleur sur Fortnite”, a-t-il poursuivi, “c’est certainement mieux dans certaines situations.” Avec la quantité de talent qu’il possède, il n’est pas surprenant de voir EpikWhale s’épanouir aussi rapidement avec un contrôleur. L’objectif de la troisième place de la Fortnite World Cup se traduisait bien, mais il avait besoin de travailler sur sa technique de construction après être passé à un contrôleur. EpikWhale utilise un contrôleur Xbox Elite Series 2 sur les paramètres Legacy avec deux palettes sur le côté gauche et utilise également la méthode des griffes pour saisir le contrôleur.

Réussite du joueur contrôleur dans les tournois

L’une des leçons à retenir de la vidéo d’EpikWhale a été son inspiration pour s’engager dans un contrôleur. “Je me suis concentré sur qui se place en compétition, comme Unknown, wavyjacob et Thomuss”, a déclaré EpikWhale, qui rivalise souvent avec les deux derniers noms dans NA West. Il croit qu’un joueur contrôleur peut gagner un événement comme une Coupe du monde Fortnite en raison du style de jeu passif pour les points et de l’importance de la visée du fusil d’assaut. La superstar NRG reconnaît les inconvénients de jouer sur un contrôleur, mais les résultats ne mentent tout simplement pas. Breso d’Océanie, l’un des AO Summer Smash 2020 sur contrôleur. Les Unknown, wavyjacob et Thomuss mentionnés précédemment sont tous des joueurs contrôleurs qui ont parfois dominé les Solo Cash Cups et d’autres tournois comme le Winter Royale. EpikWhale cherche simplement à ajouter son nom à la liste croissante de joueurs contrôleurs accomplis.

La puissance d’un contrôleur

Faire le changement 🎮 pic.twitter.com/XqJCcHZZIH

– Bugha (@bugha) 17 mars 2020

Il ne devrait surprendre personne d’entendre que les joueurs contrôleurs, en général, reçoivent souvent de sévères critiques. Beaucoup de claviéristes et de souris, y compris la personnalité de Twitch et le joueur professionnel Turner “Tfue” Tenney, ont carrément déclaré que les contrôleurs étaient beaucoup trop puissants. Cette croyance en un pouvoir absurde prend la forme du spam L2; rendu célèbre par des joueurs contrôleurs tels que Dominick «Unknown» Green. L’essentiel est que le spam L2 augmente les chances du joueur contrôleur de frapper un headshot. Donnant ainsi à leur adversaire aucune possibilité de riposter. Bien que les contrôles hérités soient souvent l’étincelle du sujet controversé, Epic Games a récemment annoncé qu’ils supprimeraient le paramètre.

C’était il y a une semaine et il reste toujours à Fortnite. Quoi qu’il en soit, les paramètres linéaires et exponentiels permettent aux joueurs d’accéder à l’aide à la visée, qui est à l’origine de ce débat.

Duo FNCS et avenir pour EpikWhale

merci pour le frangin! @rehxfn pic.twitter.com/FVSyYV4MJS

– NRG EpikWhale (@EpikWhale) 15 mars 2020

Le double finaliste du FNCS est de retour pour son troisième passage dans la compétition. Cette fois, il continuera aux côtés de Rehx of 100 Thieves, et ces deux sont une paire impressionnante. EpikWhale et Rehx ont pris la troisième place dans le warm-up FNCS – et sont parmi les favoris pour remporter toute la compétition pour NA West. Maintenant, armé d’un contrôleur, EpikWhale a pour mission de montrer à quel point il peut être puissant entre de bonnes mains. Nous pouvons commencer à en voir encore plus compte tenu du fait que Kyle “Bugha” Giersdorf, Champion de la Coupe du Monde Solo Fortnite, a récemment commencé à pratiquer avec un contrôleur. Il vaut la peine de se demander quelle sorte de tendance EpikWhale a déclenchée et à quelle vitesse elle va s’intensifier.

Image à la une: NRG