Épilogue depuis le début + images artistiques

Le prochain 29 mai 2020 nous pouvons ré-explorer les vastes zones du titan Bionis Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, qui sera disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Ainsi, dans le passé Nintendo Direct Mini du 26 mars, il a été révélé que le jeu aura un nouvel épilogue qui se déroulera dans la zone de l’épaule de ce titan (zone qui était déjà incluse dans la version Wii, bien qu’elle n’était pas accessible en raison de à laquelle son développement n’a jamais été achevé, jusqu’à présent) et maintenant nous avons connu un détail le moins intéressant sur le moment où nous pouvons le jouer, mais nous avons également connu d’autres détails sur certaines caractéristiques du titre.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition révèle certains détails les moins intéressants pour les joueurs

De nombreux joueurs peuvent souhaiter jouer à l’épilogue Connected Futures de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, et l’avantage est que ils n’auront pas à attendre que l’histoire principale soit terminée, car il est accessible dès le premier moment où nous insérons la carte de jeu (ou depuis que nous la téléchargeons depuis l’eShop). En outre, il a également été confirmé que Fonctionnalité Amiibo présente dans la nouvelle 3DS, grâce auquel nous avons pu débloquer de la musique et des modèles animés des personnages du jeu, ne sera pas présent dans cette version finale de la console hybride. De même, nous savons également que plusieurs des thèmes musicaux ont été remasterisés (et même réenregistrés), mais maintenant nous savons que le nombre total de mélodies ont été réajustés est supérieur à 90, ce qui signifie que des travaux ont été effectués pour améliorer la quasi-totalité de la bande sonore. Enfin, nous avons également eu accès à 3 images qui nous montrent comment sera le livre artistique inclus avec l’édition collector. Cela ravira sûrement le plus de fans de cette saga!

Voir aussi

Source via

Connexes