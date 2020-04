Erreur de développement 6036 de Modern Warfare et Warzone sur PC – HITC

Activision

Un guide sur la façon de corriger éventuellement l’erreur de développement 6036 pour Call Of Duty Modern Warfare et Warzone sur PC.

Grâce à la pandémie de coronavirus qui nous a tous obligés à être enfermés avec des gens prêchant constamment “restez à la maison” sur Twitter, nous devons tous végéter à l’intérieur de nos maisons, ce qui signifie que les jeux vidéo en ligne sont plus populaires que jamais (comme s’ils ne pas assez populaire déjà). La campagne Remastered pour Modern Warfare 2 vient d’être publiée sur PS4, mais en revanche, certains se plaignent d’une erreur de développement 6036 sur PC pour Call Of Duty Modern Warfare et Warzone.

La renaissance d’Activision de Call Of Duty Modern Warfare a été un énorme succès et est actuellement au milieu de sa deuxième saison qui a vu l’arrivée de la très attendue Warzone qui a rassemblé plus de 30 millions de joueurs en seulement deux semaines. Il s’agit d’un produit Battle Royale qui est inclus en ligne pour Modern Warfare, mais c’est également une entité unique qui peut être téléchargée gratuitement en tant que package autonome.

Malheureusement, en raison de l’impact sur ses serveurs, il y a eu des problèmes avec Warzone. Bien que ces problèmes puissent être résolus en suivant les conseils fournis dans d’autres articles, vous trouverez ici comment résoudre éventuellement l’erreur de développement 6036 pour Modern Warfare et son compagnon Battle Royale sur PC.

Comment réparer l’erreur 6036 de dev de Call Of Duty Modern Warfare sur PC

L’une des méthodes les plus populaires pour corriger l’erreur de développement 6036 de Call Of Duty Modern Warfare sur PC a été partagée par la communauté sur les forums d’Activision.

Ce correctif est fourni par un utilisateur nommé easyridah et leur solution peut être trouvée ci-dessous:

Passez au répertoire racine de votre dossier Modern Warfare 2019 (c: fichiers programme (x86).

Supprimez tous les fichiers individuels mais ne supprimez pas les dossiers tels que Blizzardbrowser et tout ce qui s’y trouve (les fichiers individuels supprimés peuvent être restaurés à partir de la corbeille si l’erreur persiste).

Démarrez Modern Warfare et vous devriez voir une erreur sur le patch corrompu.

Mettez à jour le jeu à partir de l’interface.

La méthode ci-dessus aurait fonctionné pour de nombreux utilisateurs lorsqu’ils tentaient de se débarrasser de l’erreur de développement 6036 pour Modern Warfare.

Si cela ne fonctionne pas pour vous, YouTuber Gaminghog763 dit qu’ils ont pu résoudre l’erreur en supprimant uniquement le dossier Data, puis en analysant et en réparant le jeu.

Comment réparer l’erreur 6036 de Call Of Duty Warzone

Un correctif populaire pour l’erreur de développement 6036 pour Call Of Duty Warzone consiste à désactiver le cache Spot et le cache Sun Shadows.

Cela peut être fait en ouvrant le jeu, en passant par Options et graphiques, puis en faisant défiler vers le bas jusqu’aux paramètres susmentionnés.

Le correctif possible ci-dessus est fourni avec l’aimable autorisation de YouTuber VamPine. Ils suggèrent également de fermer tout logiciel qui consomme votre RAM.

Vous pouvez consulter leur vidéo ci-dessus pour des conseils visuels.

Aucun de ces correctifs n’est garanti pour résoudre l’erreur de développement 6036 pour Modern Warfare ou Warzone car ils auraient corrigé le jeu pour beaucoup de gens sans rien faire pour de nombreux autres.

Alors, j’espère que vous êtes l’un des plus chanceux.

