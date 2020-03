Erreur quantique, un FPS d’horreur pour PlayStation 5 annoncé

La nouvelle génération de consoles se rapproche chaque jour, donc divers studios travaillent déjà sur des titres pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Pour l’instant, peu de projets tiers ont été confirmés pour les systèmes, mais peu à peu ils cèdent la place à découvrez des titres de nouvelle génération intéressants.

L’étude TeamKill Media, développeurs de Kings of Lorn: The Fall of Ebris, vient de révéler un nouveau projet en cours de réalisation sur PlayStation 4. Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit également d’un des premiers jeux confirmés pour PlayStation 5.

Ceci est une erreur quantique, un FPS d’horreur pour PlayStation 5

TeamKill Media a révélé le premier teaser de Quantum Error, un jeu de tir à la première personne avec des notes d’horreur cosmique. Le jeu est prévu pour l’instant en exclusivité sur les consoles Sony.

L’étude a révélé que, malgré le fait qu’il existe une version pour PlayStation 4, le titre profitera des nouveautés de la PlayStation 5. Pour cette raison, Quantum Error sera plus beau sur la console de nouvelle génération.

Il y aura plus de détails graphiques et ils travaillent pour tirer parti du ray tracing que proposera la PlayStation 5. L’étude a été interrogée sur le lancement éventuel du jeu sur d’autres plateformes. TeamKill Media a répondu que Quantum Error pourrait atteindre d’autres systèmes à l’avenir.

Le développeur a publié le premier teaser de son projet. Cela confirme que le studio fonctionne avec Unreal Engine. Le titre nous emmènera sur Terre en 2109. La vidéo montre une partie de l’atmosphère tendue que le FPS offrira dans sa campagne. Voici la bande-annonce:

Pour le moment, ce titre devrait être exclusif à PlayStation.

Cependant, d’autres plates-formes peuvent venir plus tard. 😉

– TeamKill Media (@TeamKillMedia) 28 mars 2020

TeamKill Media a confirmé qu’il travaille sur une bande-annonce plus longue où il révèlera plus de gameplay. Pour l’instant, aucun autre détail du jeu n’a été partagé, nous ne savons donc pas s’il s’agit d’une expérience uniquement en solo ou s’il aura des options multijoueurs.

En revanche, il n’y a pas de fenêtre de lancement pour le jeu. Quantum Error est en développement pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Trouvez plus d’informations sur la console Sony de nouvelle génération ici.

