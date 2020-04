Escaliers ou ascenseur au chapitre 16? Pourquoi choisir des escaliers! – HITC

Pourquoi vous devriez choisir les escaliers au-dessus de l’ascenseur dans le chapitre 16 du remake de Final Fantasy VII.

Le remake de Final Fantasy VII est disponible sur PlayStation 4 et il est estimé être la troisième exclusivité la plus vendue sur PSN. C’est un titre source de division que les fans adoreront et détesteront en même temps, mais bien que certains de ses changements soient source de division, ses personnages sont presque parfaits. Et, si vous aimez passer du temps avec eux, vous devriez choisir les escaliers au-dessus de l’ascenseur en ce qui concerne le chapitre 16.

Il y a 18 chapitres dans le remake de Final Fantasy VII, le plus mémorable étant la danse Honeybee Inn. Certes, certains chapitres traînent comme le chapitre cinq où Cloud, Tifa et Barret montent et descendent une ligne de train, mais c’est le badinage entre les acteurs qui garde les choses intéressantes même lorsque les niveaux / missions commencent à se sentir rembourrés et trop étirés.

Et, en ce qui concerne le chapitre 16, vous pouvez choisir de raccourcir la longueur en prenant l’ascenseur ou de le prolonger en bouclant autour de 59 escaliers. Bien que la réponse évidente semble être de prendre l’ascenseur, vous devriez plutôt envisager sérieusement de prendre les escaliers afin de passer plus de temps avec deux des meilleurs personnages du jeu, Tifa et Barret.

FF7 Remake escalier ou différence d’ascenseur

La différence entre le choix des escaliers et de l’ascenseur dans le remake de Final Fantasy VII est une cinématique.

Choisir de prendre les escaliers dans le remake de Final Fantasy VII vous obligera à monter physiquement les 59, tandis que prendre l’ascenseur vous mettra en scène avec des cinématiques interrompues par deux batailles.

La remontée des 59 étages vous prendra environ une dizaine de minutes, alors que les cinématiques ne prendront que cinq minutes environ si elles sont combinées avec les deux batailles des dixième et vingtième étages.

Cela suggère certainement que le choix de l’ascenseur est la meilleure option, mais prendre les escaliers est l’alternative peu attrayante qui devrait être envisagée.

Devriez-vous choisir les escaliers ou l’ascenseur dans le remake FF7 pendant le chapitre 16?

Vous devriez choisir les escaliers au-dessus de l’ascenseur dans le chapitre 16 du remake de Final Fantasy VII.

Nomura et co ne vous récompensent avec aucun élément pour avoir choisi les escaliers au-dessus de l’ascenseur dans le remake de Final Fantasy VII, mais l’échelle des 59 étages est plus gratifiante d’un certain point de vue.

La scène coupée pour être paresseux est très bien car il y a certainement de l’humour dans Cloud qui poignarde presque une femme dans la gorge, mais pour monter les escaliers, vous passerez plus de temps avec Tifa et Barret où vous pourrez également profiter d’une bonne plaisanterie .

Marcher sur les 59 étages est un excellent moyen de punir Barret pour avoir été un trou pour vous au début du jeu, et Tifa parle toujours d’une bonne sueur afin qu’elle puisse aussi faire de la randonnée.

Il n’y a pas de récompense exclusive pour l’une ou l’autre option, donc le choix n’a pas vraiment d’importance, mais vous manquerez des échanges de dialogue amusants si vous ne prenez pas l’option la moins préférée de Barret.

