Escape From Tarkov’s Interchange Map est en train d’être retravaillé

Bien qu’il soit jouable depuis près de trois ans, Escape From Tarkov est toujours en version bêta. Le gros inconvénient de jouer à un jeu qui est encore en version bêta est que parfois les choses changent – beaucoup. Dans le cas de Tarkov, cela signifie qu’ils devront bientôt repenser leurs stratégies pour la carte d’échange.

Bien que les notes de mise à jour préliminaires ne détaillent pas les modifications apportées à la carte sur le thème du centre commercial, PCGamesn a remarqué que de nouveaux points d’exfil sont ajoutés, ce qui signifie que les joueurs auront un nouvel ensemble de sorties à mémoriser.

Le patch 0.12.4 ajoutera également un certain nombre de fonctionnalités pour rendre la mécanique de survie de Tarkov encore plus punitive. Un nouvel ajout au système d’endurance est la “ fatigue ” – si votre personnage passe trop de temps avec une endurance faible, le debuff de fatigue vous fera utiliser l’énergie plus rapidement.

L’endurance a également été divisée en endurance des jambes et endurance des bras, ce qui signifie que vous devrez équilibrer les actions qui utilisent le haut du corps et le bas du corps pour empêcher l’endurance de s’épuiser. Pour ajouter à cela, un nouveau mécanisme de poids, qui rendra les personnages plus lents, plus avides d’endurance et plus forts lorsqu’ils sont surchargés. Voici les notes de patch complètes pour ces mises à jour:

Nouvelle mécanique, surpoids. Le personnage reçoit divers affaiblissements tout en portant un certain poids (bruit d’équipement accru, limites de vitesse de déplacement, consommation d’endurance accrue, etc.) Un affaiblissement d’effet de fatigue a été ajouté, qui apparaît si le personnage maintient l’endurance à un niveau bas pendant une longue période temps. La consommation d’énergie augmente avec cet effet. L’indicateur d’endurance du personnage est maintenant divisé en bras et jambes. L’endurance du bras est consommée lors de la visée, du lancement de grenades et du combat avec des armes de mêlée. L’endurance des jambes est consommée pendant le sprint, le saut, les changements de position du corps, etc. De plus, l’endurance des jambes commence à s’épuiser lorsque l’endurance de la main tombe à zéro.

Plus controversé, Battlestate Games a augmenté le niveau requis pour le marché aux puces du niveau PMC 5 au niveau 15. Les joueurs de ce niveau ne pourront pas accéder au marché après la mise en ligne du patch, même s’ils le pouvaient au préalable. Bien que le changement puisse être punissant pour les nouveaux joueurs, d’autres ont accueilli le changement comme un moyen de contrôler les hackers et le comportement d’agriculture commerciale.

Le patch n’a pas encore de date de sortie, mais si vous voulez vous entraîner avant qu’Escape From Tarkov ne devienne encore plus difficile, consultez notre guide des contrôles parfois délicats du jeu.

En cours de jeu: échapper aux 7 péchés capitaux de Tarkov

