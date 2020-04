ESPN a diffusé la ligue NBA 2K20 avec des joueurs de la NBA

Des stars comme Kevin Durant participeront depuis leur domicile.

Selon Yahoo! Sports, ESPN et la NBA finalisent les derniers détails d’un tournoi NBA 2K20 avec 16 stars du basket-ball professionnel et d’une durée de 10 jours, à partir de ce vendredi.

Les joueurs qui participent dans le confort de leur foyer sont Kevin Durant, Donovan Mitchell, Trae Young, DeMarcus Cousins, Andre Drummond et Derrick Jones Jr., pour n’en nommer que quelques-uns.

La NBA 2K et les autres franchises sportives sont toutes deux dans une situation délicate cette année.Il convient de mentionner queL’un des premiers effets de la pandémie de coronavirus a été l’annulation ou le report de toutes les activités sportives professionnelles., y compris la MLB, les tournois de l’UEFA et même les Jeux olympiques. Il va sans dire que NBA 2K et les autres franchises sportives de jeux vidéo sont dans une situation quelque peu délicate cette année.

Cela dit,la NBA ne sera pas la première ligue à recourir aux jeux vidéo pour combler le vide. La Formule 1 et le football professionnel ont récemment fait des exercices similaires.

En tant que tel, NBA 2K20 n’était pas un mauvais match de basket, bien que sa part de plus en plus flagrante de micropaiements ait érodé sa réputation. Quoi qu’il en soit, l’édition de cette année a revêtu une importance particulière pour accueillir plusieurs hommages à Kobe Bryant après sa mort il y a quelques mois.

