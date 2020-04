ESPN accueillera Valorant Esports Invitational cette semaine

Valorant est fraîchement entré dans sa version bêta fermée, et il a déjà son premier événement esport majeur à être hébergé par ESPN. Le compte Twitter ESPN d’Esports a annoncé samedi que le Valorant Invitational se déroulera du lundi au jeudi et sera diffusé sur la chaîne Twitch d’ESPN Esports.

Les équipes seront composées de pros de Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Tom Clancy’s Rainbow Six, Apex Legends et Overwatch, ainsi que de Valorant Devs et sont les suivants:

Team Rift (League of Legends): Doublelift, Xmithie, Shiphthur, IMaQTPie et Dyrus

Équipe Mirage (CS: GO): Skadoodle, AZK, Brax, N0thing et Hiko

Team Canyon (Apex Legends): Kellar, sYnceDez, Aceu, Dizzy et Mendo

Héros d’équipe (Overwatch): Emongg, Seagull, Gale, Kephrii et xQc

Équipe six (Rainbow Six): Rampy, ThinkingNade, Canadian, nvK et Necrox

Team Llama (Fornite): Joseph, THWifo, Psalm, Highsky et XXiF

Champs de bataille par équipe (PUBG): Vegas, Venerated, Valliate, YaBoiDre et Sharky

L’équipe de Valorant Devs n’a pas encore été révélée.

Valorant est le dernier jeu de Riot Games, le développeur de League of Legends, et a lancé sa version bêta fermée le 7 avril. Un jeu de tir tactique à la première personne en équipe, il a été largement comparé à CS: GO avec une touche Overwatch. Le jeu est devenu une propriété brûlante sur Twitch, avec de nombreux streamers et joueurs professionnels d’esports sautant dans la bêta fermée et attirant un record de 1,73 million de téléspectateurs sur Twitch le premier jour de la bêta fermée.

Un support complet et des détails sur les formations individuelles seront révélés avant le début officiel du tournoi.