ESPN diffusera Valorant Invitational Tomorrow

ESPN a plongé ses orteils dans l’e-sport beaucoup plus récemment en raison de l’épidémie de COVID-19.

Cette semaine, l’ESPN Esports devrait lancer son VALORANT Invitational. Il s’agit d’une série ESPN originale présentant des équipes de joueurs professionnels d’autres scènes d’esport à travers le monde. Les équipes s’affronteront du 20 au 22 avril.

Les membres de chaque équipe n’ont pas encore été annoncés. Mais, avec huit alignements de sept jeux différents, il y aura probablement plus de quelques grands noms qui répondront à l’appel lorsque les jeux commenceront le 20 avril.

8 équipes de pros. 7 titres de jeux différents. Bienvenue dans le crossover le plus ambitieux de l’histoire de l’esport. CS: GO

Fortnite

LoL

PUBG

arc-en-ciel six

Sommet

Valorant Devs

Overwatch ESPN Esports @PlayVALORANT Invitational. 20-22 avril 15 h ET | 12 h PT | https://t.co/tkRMYxyL6s pic.twitter.com/WtqbgjvYrD – ESPN Esports (@ESPN_Esports) 18 avril 2020

Il y aura évidemment quelques représentants qui auront un avantage sur la compétition. D’autant plus que deux des équipes sont composées de joueurs CS: GO et de développeurs VALORANT. Mais dans l’ensemble, il semble qu’il devrait y avoir un support équilibré que les fans puissent apprécier de voir dans un échange de tirs.

Les sept scènes d’esport représentées dans l’Invitational sont CS: GO, Fortnite, League of Legends, PUBG, Rainbow Six, Apex Legends et Overwatch. La seule équipe non sportive participant à l’événement est la liste des développeurs VALORANT. Bien que d’anciens pros de CS: GO comme Salvatore «Volcano» Garozzo soient potentiellement sur cette liste.

À partir de maintenant, les premiers favoris seront probablement les développeurs, car ils ont balayé une équipe de streamers FPS comprenant linceul, Summit1g, Skadoodle, Dizzy et Fl0m dans un showmatch la semaine dernière.

L’événement se déroulera sur trois jours du 20 au 22 avril à partir de 14 heures CT sur la chaîne ESPN Esports Twitch. Un support entièrement répertorié et des détails sur les formations individuelles seront révélés avant le tournoi.

Pour plus de nouvelles sur l'e-sport et Valorant

