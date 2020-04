ESPN2 diffuse un lot entier de Madden NFL 20

L’Esport continue de dominer le monde de l’auto-isolement, cette fois avec Madden NFL 20 d’EA Sports qui met à l’honneur ESPN2. Le Madden Bowl 2020 arrive bientôt, et avec un manque d’événements sportifs en personne, il est susceptible de susciter encore plus d’intérêt que d’habitude.

ESPN2 a débuté un mois plein de Madden avec cinq heures de jeu consécutif le dimanche 27 avril, y compris un célèbre tournoi Madden NFL 20 pour la charité, le Madden Bowl Last Chance Qualifier et les deux premiers épisodes de Road to Madden Mini-série de bol.

Si vous avez manqué de regarder en direct, vous pouvez assister aux qualifications de la dernière chance sur le compte Madden Twitch, tandis que Road To Madden ne sera disponible que sur ESPN2 pour l’instant, avec des rediffusions le 28 avril à partir de 23 h HNE. Le troisième et dernier épisode sera diffusé le 2 mai à 11 h 00 HNE.

Tout cela mène à la finale du Madden Bowl, qui aura lieu le 16 mai sur ESPN, Twitch et YouTube. L’action débutera le jeudi 14 mai avec le Wild Card Play, suivi des quarts de finale vendredi et des demi-finales et grandes finales samedi.

Le Madden NFL 20 Bowl est le couronnement de la saison du championnat de Madden, avec les meilleurs joueurs du jeu en compétition pour un prize pool de 220 000 $.

