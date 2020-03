Esports Players League obtient 1 million de dollars de financement

La firme Pro-Games Esports Players League (ESPL) avait décroché 1 million de dollars de financement de démarrage.

La ronde a été dirigée par la société de capital-risque 500 Startups, mais on ne sait pas combien la société a contribué ou quels autres parties ont investi dans le financement.

Ce cycle d’investissement est destiné à aider ESPL à pénétrer dans dix pays avec des tournois et des plates-formes dans sa première année sur le marché. L’entreprise a été fondée en 2019.

“Nous sommes ravis d’avoir obtenu ce soutien de la part de la prestigieuse équipe de 500 Startups, et cela constitue une approbation très encourageante de la vision d’ESPL pour l’avenir de l’e-sport et de nos réalisations à ce jour”, a déclaré Michael Broda, PDG d’ESPL.

«Notre équipe s’est engagée à fournir des sports électroniques en tant que divertissement grand public à la communauté mondiale des joueurs en ligne et, pour y parvenir, nous avons besoin du soutien d’un certain nombre de partenaires mondiaux solides. En tant que tel, nous sommes très heureux de travailler avec 500 startups et les futurs bénéficiaires de 500 startups qui sont alignés avec notre mission d’esports alors que notre relation continue d’évoluer. »

Khailee Ng, associée directrice de 500 Startups, a ajouté: «L’esport est sur le point de dépasser les sports traditionnels. La recherche suggère que l’audience mondiale des esports devrait atteindre 645 millions en 2020, dépassant le baseball, le rugby et le football américain. L’équipe fondatrice d’ESPL a vu et fait partie de la croissance de l’eSport. Comme pour le sport, il est inévitable que les joueurs de tous les pays et de tous les niveaux demandent des possibilités de compétitionner, de participer et de regarder. Nous avons examiné de nombreux modèles commerciaux d’esports et avons trouvé cette équipe et leur vision les plus convaincantes. Nous sommes impatients de les soutenir dans leur parcours mondial. “