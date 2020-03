Essais de Cold Steel III

À la fin de l’année dernière, nous avons appris que The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III arriverait sur Nintendo Switch grâce au travail du développeur Engine Software. Son travail doit prendre fin, comme le titre de Falcom maintenant disponible pour réserver dans l’eShop japonais. N’oubliez pas que le titre sera là le 19 mars, alors qu’en Occident nous devrons attendre encore quelques mois, jusqu’au 30 mai. Cependant, qui a déjà une carte dans la boutique virtuelle de Nintendo Switch nous donne quelques données, que nous venons aujourd’hui de partager avec vous.

Nous devons attendre le 30 mai

Pour commencer, parlez de mauvaises nouvelles, The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III ne proposera que des textes japonais au pays du soleil levant, donc si vous vous attendez à pouvoir importer le jeu pour ne pas attendre le temps supplémentaire, vous le prendrez brut si vous ne maîtrisez pas la langue du Japon. Cependant, si cela ne vous pose aucun problème, sachez que vous avez une démo disponible pour essayer le titre. Peut-être qu’à l’avenir, lorsque nous atteindrons notre territoire, nous aurons également cette version d’essai. L’autre fait dont nous devons tenir compte est Votre poids: 6,7 Go, nous avons donc déjà la référence pour savoir de combien de mémoire nous aurons besoin dans notre console hybride dans quelques mois.

Que pensez-vous de l’actualité? Voulez-vous que NIS America apporte le jeu à l’Occident? Comme toujours, n’oubliez pas de laisser votre impression sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. À plus!

Source: section Coming Soon de l’eShop japonais de Nintendo Switch

