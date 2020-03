Essais de service de streaming gratuits et télévision en direct que vous pouvez utiliser dès maintenant

En raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), de nombreuses personnes à travers le monde sont coincées à l’intérieur, à la recherche de quelque chose à faire. Et l’ajout de services de streaming à votre collection peut être coûteux, surtout si quelqu’un est sans emploi pour le moment. Cependant, Sling et Hulu offrent un peu de télévision en direct pour divertir les gens lorsqu’ils sont coincés à l’intérieur.

Le service de streaming TV en direct Sling dispose d’un essai gratuit de 14 jours et vous n’avez pas besoin de carte de crédit pour vous inscrire. Vous obtiendrez plus de 45 chaînes, 10 heures de DVR cloud, 50 000 émissions et films à la demande et la possibilité de regarder sur trois écrans. Alors que de nombreux États ont actuellement des abris en place, Sling aide les gens à se sentir à l’aise de rester à la maison avec cette offre.

Après l’essai de 14 jours, différents niveaux de Sling sont disponibles. Le niveau bleu ou orange est de 30 $ par mois, et les deux niveaux ensemble sont de 45 $. Les deux niveaux ont différents canaux inclus.

La télévision en direct gratuite de Hulu est beaucoup plus limitée, offrant à ceux qui s’abonnent aux versions avec ou sans publicité du service l’accès à la diffusion en direct ABC News. Cela s’applique à ceux qui ne disposent pas déjà de Live TV via le service de streaming. L’actionnaire majoritaire de Hulu est Disney, la société mère d’ABC. Il n’y a pas de nouvelles quant à la durée, mais Hulu a fait une déclaration dans un e-mail annonçant l’inclusion de la chaîne: “Pendant cette période d’incertitude, nous proposons maintenant ABC News Live sur votre plan Hulu actuel pour une couverture continue de toutes les dernières nouvelles et événements en direct sur la nouvelle pandémie de coronavirus, y compris une émission quotidienne sur ce que vous devriez savoir sur COVID-19 et des mises à jour en direct des autorités fédérales et locales à travers le pays. “

Le service propose actuellement un essai gratuit d’un mois. Après cela, la version financée par la publicité coûte 6 $ par mois, sans publicité pour 12 $ par mois, et Hulu + Live TV coûte 55 $ par mois. Ou vous pouvez regrouper la version financée par la publicité de Hulu avec Disney + et ESPN + pour 13 $.

Hulu veut tenir le public informé et Sling veut les divertir. Pour une ventilation détaillée de tous les services de streaming actuels, assurez-vous de consulter les meilleurs services de streaming pour 2020. Si vous êtes intéressé par plus de nouvelles sur les services de streaming, découvrez ce qui arrive à Netflix, Hulu, Shudder, Crackle et Disney + pour le mois d’avril aussi.