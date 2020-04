Essais des producteurs de mana sur les défis de la refonte d’un RPG 16 bits classique – Fonctionnalité

L’année dernière, les propriétaires de Switch en Occident ont pu mettre la main sur un trésor RPG auparavant indisponible pour la première fois lorsque Square Enix a publié une localisation officielle de Super Famicom Classic Seiken Densetsu 3 à partir de 1995, renommé Trials of Mana et une partie de l’excellent plutôt Collection de Mana. Ce jeu comprenait également le Game Boy original Seiken Densetsu (Final Fantasy Adventure en Amérique du Nord ou Mystic Quest en Europe) et Seiken Densetsu 2, mieux connu en Occident comme Secret de mana sur Super NES.

Si cela ne suffisait pas, un remake 3D complet de Seiken Densetsu 3 devrait sortir le 24 avril. Nous avons récemment eu l’occasion de questionner le producteur du remake Shinichi Tatsuke et le producteur de la série Mana Masaru Oyamada sur cette version plus moderne Trials of Mana, en quoi il différera du remake secret de Mana sur PS4, et de leurs plans pour la série à l’avenir.

Nintendo Life: Nous savons qu’il y a des changements dans le système de combat (dont nous avons discuté auparavant) et la démo nous a donné une idée de la sensation du prochain remake. Pouvez-vous nous parler d’autres nouvelles fonctionnalités en plus du système de combat, comme les nouveaux épisodes et classes?

Shinichi Tatsuke, producteur: Tout d’abord, le système de croissance des personnages a beaucoup changé. Nous avons introduit un nouveau système de capacité, vous permettant de développer vos personnages comme vous le souhaitez en augmentant les statistiques de vos personnages et en débloquant des capacités uniques, et il existe également des «capacités de chaîne» qui peuvent être ajoutées à d’autres personnages, ce qui rend l’importance de la fête la sélection est vitale ici aussi.

Après avoir terminé le jeu, il y a six nouveaux épisodes qui n’étaient pas dans l’original, un pour chacun des personnages principaux. Dans ces histoires, chaque personnage se rendra dans des endroits ayant un lien avec son passé et recherchera des objets qui lui permettront d’acquérir une toute nouvelle quatrième classe qui n’était pas dans le jeu original. Quand ils auront atteint cet objectif, il y aura encore un nouveau défi qui attend nos héros, mais vous devrez jouer au jeu pour découvrir de quoi il s’agit!

Vous avez mentionné auparavant que la transition vers des cinématiques 3D dans ce remake signifiait que vous deviez ajouter des éléments pour les faire fonctionner sans être «maladroits». Pouvez-vous nous parler plus précisément des défis que vous avez rencontrés?

Tatsuke: Les scènes d’événements dans le jeu original ont poussé la technologie graphique 2D que nous avions à l’époque à ses limites, mais quand nous sommes arrivés à la mettre en 3D en utilisant la technologie d’aujourd’hui, nous avons dû utiliser notre imagination pour créer certaines choses comme des expressions faciales et des motions qui étaient difficiles à exprimer à l’époque. Cela a été assez difficile, et dans certaines scènes, nous avons dû ajouter quelques nouvelles lignes de dialogue ou étendre les performances des personnages. Vous remarquerez peut-être certaines choses si vous le comparez au jeu original.

Parlez-nous un peu du travail vocal dans le nouveau jeu et du processus d’incorporation dans cette version mise à jour de l’histoire. À quel point a-t-il été difficile de trouver les bonnes voix pour les personnages que les joueurs connaissent et aiment depuis 25 ans?

Masaru Oyamada, producteur de la série: Pour les voix japonaises, nous avions en fait des demandes de collaboration de plusieurs titres de jeu différents avant même de commencer à travailler sur Trials of Mana et nous avions donc déjà décidé de certains candidats pour les voix des acteurs.

Nous avons commencé par les faire essayer de se rapprocher des bonnes images pour leurs personnages par essais et erreurs, sans même avoir le jeu à portée de main. Cependant, les faire jouer encore et encore comme ça a conduit à la rare situation où les personnages étaient presque complètement élaborés et prêts à partir lorsque nous avons commencé le développement. L’un des acteurs de la voix masculine avait en fait joué au jeu original et apparemment, il a réussi à saisir l’image de son personnage très facilement.

Le jeu original a été localisé pour l’Ouest dans Collection of Mana l’année dernière, bien que le remake était déjà en production à l’époque. Évidemment, la forme des deux versions est différente, mais dans quelle mesure les localisations sont-elles étroitement liées?

Oyamada: La version de Trials of Mana dans Collection of Mana avait des restrictions par rapport à la conception de l’interface utilisateur et il y a eu des changements que nous avons dû faire à cause de cela, donc je pense que cette nouvelle version de Trials of Mana est la meilleure traduction. Je pense que la partie principale de l’histoire originale sera à peu près la même, mais il y a beaucoup de nouveau texte ajouté pour cette version de Trials of Mana, donc il devrait dépeindre cette histoire plus en détail.

Bien que de nombreux joueurs connaissent intimement les personnages, il y aura probablement un tout nouveau public pour ce jeu (en particulier en Occident) qui ne connaîtra pas cette histoire et rencontrera ces personnages pour la première fois. Est-il difficile d’équilibrer la fabrication d’un jeu pour plaire aux vétérans de la série ainsi que pour séduire de nouveaux joueurs?

Tatsuke: Tout d’abord, nous avons pris le plus de soin possible afin de ne pas endommager l’image que les personnes qui jouaient l’original avaient des personnages. D’un autre côté, nous avons également veillé à ce que les personnes qui viennent pour Trials of Mana pour la première fois ne se sentent pas à leur place en tant que jeu moderne. Nous avons déployé le plus d’efforts pour créer des modèles de personnages 3D et avons vraiment essayé d’approfondir leurs personnages avec les voix et les conversations de groupe.

Vous avez opté pour une approche entièrement 3D de ce remake où le remake Secret of Mana pour les autres plates-formes était de haut en bas 2.5D. Qu’est-ce qui a motivé la décision de rendre Trials of Mana entièrement en 3D?

Tatsuke: Nous avons expérimenté avec une perspective descendante au début du développement. Cependant, cela ne ressemblait pas à un jeu moderne et l’immersion dans le monde était assez faible, nous avons donc pris la décision de passer à une perspective à la troisième personne pendant le développement. Ce faisant, nous pensons que cela permet aux joueurs de vivre l’aventure à un niveau encore plus profond.

Selon vous, quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté pendant le développement?

Oyamada: Pour moi, ce sont toutes les interactions supplémentaires entre les personnages principaux que nous avons ajoutées. C’était un vrai défi de trouver les personnalités des personnages juste, ainsi que de vérifier qu’il n’y avait rien de déplacé chronologiquement dans la chronologie des événements du jeu.

Tatsuke: C’était un travail difficile de créer l’action au combat. Nous avons initialement développé exactement les mêmes spécifications que le jeu original, mais lorsque nous avons considéré Trials of Mana comme un jeu d’action 3D, nous avons pensé que nous voulions donner plus de liberté au joueur et avons apporté des changements radicaux à la direction générale. Nous avons ajouté des attaques de saut, de l’évasion et des combos pour le rapprocher d’un style de jeu d’action moderne.

Y a-t-il d’autres exemples de remakes récents de jeux classiques que vous admirez ou dont vous avez cherché l’inspiration lors de la mise à jour de Seiken Densetsu 3 pour le 21e siècle?

Tatsuke: Il n’y a vraiment pas beaucoup d’autres jeux qui sont passés de sprite 2D à des jeux 3D à la troisième personne, donc nous n’avions pas beaucoup de matériel à référencer lors du développement de ce titre.

Y a-t-il des plans pour le DLC ou du contenu supplémentaire pour le jeu après la sortie?

Tatsuke: Comme il s’agit d’un remake d’un ancien titre qui ne comprenait aucun DLC, nous l’avons fait pour que vous puissiez tout découvrir sans ajouts. Donc, nous n’avons aucun plan pour le moment.

Quels sont vos espoirs pour la série Mana après Trials of Mana? Est-il possible que nous voyions une nouvelle entrée dans la série?

Oyamada: Il va sans dire que je voudrais faire une suite, mais en même temps, je voudrais aussi que les gens puissent continuer à jouer les titres passés de la série tels que Legend of Mana.

Trials of Mana sort le 24 avril et vous pouvez télécharger une démo depuis le Switch eShop dès maintenant (et lire nos impressions).

