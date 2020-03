Essayer de survivre à un nouveau niveau mortel dans GTFO

Chaque carte dans GTFO est générée de manière procédurale, mais vous êtes chargé d’objectifs similaires comme la livraison de fret et le piratage de terminal. De plus, le développeur 10 Chambers Collective (également connu pour la série Payday) efface totalement tous les niveaux existants lorsqu’une nouvelle mise à jour sort.

Cela signifie que le clip de gameplay ci-dessus regorge de pièces, d’outils, d’armes, de pièges et bien plus encore jamais vus. L’équipe pourra-t-elle extraire deux ensembles de marchandises et s’échapper des grottes remplies de monstres?