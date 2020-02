Est-ce la date de sortie de la guerre royale de Modern Warfare?

Par Emily Gera,

Jeudi 27 février 2020 16:17 GMT

Une carte vierge trouvée dans la nouvelle carte Bazaar de Call of Duty: Modern Warfare pourrait taquiner la date de sortie du nouveau jeu de bataille royale de Modern Warfare.

Repérée par le compte Twitter BattleRoyaleCoD, une carte noircie peut être trouvée sur un tableau dans le jeu au-dessus de ce qui semble être une date: 03/03.

Sur la nouvelle carte du Bazar, il semble y avoir une carte vierge avec la date 03/03 en dessous. 🧐

Serait-ce un indice de la date de sortie de Call of Duty Warzone? 🤔 pic.twitter.com/eGt1k83pwX

– Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) 26 février 2020

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Call of Duty Warzone est une prochaine bataille royale autonome qui devrait sortir le mois prochain. On pensait que le jeu gratuit pourrait voir le jour le 10 mars, mais il semble que cela pourrait être encore plus tôt que cela.

Le mode Battle Royale a été initialement taquiné dans la bande-annonce officielle de la saison 2, qui mentionne l’utilisation de gaz et offrait un aperçu de la nouvelle carte – La carte Battle Royale de Modern Warfare a ensuite été divulguée et est deux fois plus grande que la carte Blackout de Black Ops 4.

Des informations supplémentaires sur le jeu ont également été examinées par les utilisateurs. Selon une datamine publiée par leaker Senescallo sur reddit, la carte de bataille royale assez grande contient 15 zones et six points d’intérêt. Warzone opposera 200 joueurs les uns aux autres alors qu’ils parcourent la carte à la recherche d’équipement.

Il est dit que le mode est en développement chez Raven Software, qui a travaillé sur tous les titres Call of Duty ces dernières années.

En attendant plus de détails, jetez un œil à tout ce que nous savons sur Call of Duty Warzone jusqu’à présent.

