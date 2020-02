Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un cachot? Combat infini (mieux connu sous le nom de Danmachi Infinite Combat pour des raisons plus qu’évidentes en ce qui concerne la durée de son titre) est un titre d’exploration de donjon basé sur la franchise populaire (et plein de contenu érotique) qui raconte l’histoire de Bell Cranel, un jeune explorateur de donjon qui vit dans un monde où les règles élémentaires sont très similaires à celles des jeux vidéo JRPG, et maintenant il a confirmé que lors de son lancement en Occident tout au long de cette année 2020, il avec une édition collector à la hauteur de ce qui a déjà été vu dans cette franchise.

Comme nous l’avons connu à travers la boutique numérique «Rice Digital», Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Combat infini aura un collector édition physique à la fois dans Nintendo Commutateur comme sur PS4. Ainsi, en plus d’une copie physique du jeu, il comprendra également un CD avec la bande originale du titre, un livre d’art de 100 pages, un oreiller en polyester avec deux motifs Hestia (51 X 66 cm), un ensemble de six cartes artistique (les joueurs pourront voter quelles images ils aimeraient inclure dans le set) et une boîte dans laquelle tous ces objets seront inclus.

De cette façon, si vous avez hâte de lancer Est-il mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Infinite Combat, vous voulez peut-être aussi essayer de faire une copie de cette édition spéciale, à la hauteur de ce qui a déjà été vu dans cette franchise.

