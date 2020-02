Est-ce que Dreams PS4 sortira sur PC? Le co-fondateur de Media Molecule suggère que cela pourrait arriver – HITC

Molécule des médias

Les joueurs sur PC veulent savoir si le titre PS4 Dreams finira par arriver sur la course principale, et le co-fondateur de Media Molecule a suggéré que c’était une possibilité.

Dreams quitte Early Access sur la PlayStation 4 en quelques jours seulement. Le jeu complet sera publié prématurément pour les supporters de Early Access le 11 février, tandis que tout le monde n’aura qu’à attendre la Saint-Valentin. Si vous êtes un fidèle maître de la course qui admire de loin le titre PS4, vous vous demandez sans doute s’il finira par arriver sur PC.

Les exclusivités PS4 à venir sur PC sont discutées depuis un certain temps, des rapports suggérant qu’Horizon Zero Dawn mettra fin à sa relation exclusive plus tard cette année. Death Stranding est également un titre actuel uniquement sur PS4 qui arrivera sur Steam à l’été 2020, donc ce n’est pas comme si les exclusivités PS4 au lancement ne faisaient jamais la transition.

Cela étant dit, Dreams est une perspective entièrement différente, car l’ensemble de ses moyens de subsistance et de son statut futur dépend d’une croissance et d’une popularité continues.

Est-ce que Dreams PS4 arrive sur PC?

Il n’y a pas de date de sortie pour Dreams sur PC après ses débuts sur PS4 car une version de course principale n’a pas été annoncée.

Cependant, interrogé sur la probabilité que Dreams arrive sur PC après PS4, le cofondateur et directeur artistique de Media Molecule, Kareem Ettourney, n’a pas écarté cette possibilité.

S’adressant à GameIndustry.biz lors de la conférence View 2019 (via PC Gamer), Ettourney a suggéré avec hésitation qu’une version PC faisait partie des plans de l’équipe.

“La réponse à chaque question est” oui “, mais Dreams doit d’abord atteindre un grand nombre de personnes”, a déclaré Ettouney.

«Notre objectif pour Dreams est de durer 20 ans, de continuer à l’étendre, de continuer à y ajouter et de continuer à l’améliorer.

“Mais la plupart du modèle PlayStation est conçu pour qu’un jeu sorte, il arrive sur le marché, et il fait la plupart de ses retours la première semaine, vous savez? Si c’est un gros match, il survit peut-être deux ou trois suites.

«Nous devons atteindre [an audience] puis grandir. Mais c’est définitivement dans nos rêves de faire des versions Pro qui sont étendues. Cela dépend simplement de beaucoup de choses qui fonctionnent pour nous. »

Cette réponse ne garantit pas que Dreams sortira finalement sur PC après ses débuts sur PS4. Cependant, cela suggère qu’une version de course principale est plausible, mais qu’elle n’arrivera pas de sitôt.

