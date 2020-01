Est-ce que Dylan Sprouse est Yozora? Suite Life Of Zack et Cody adorent les fans de choc! – HITC

Square Enix

Les fans de Kingdom Hearts 3 sont choqués que l’ancien jumeau de Suite Life Of Zack And Cody, Dylan Sprouse, soit la voix de Yozora dans ReMIND.

Dylan Sprouse a confirmé sur Twitter qu’il était la voix de Yozora dans Kingdom Hearts 3 ReMIND.

Histoire originale:

Kingdom Hearts 3 ReMIND est enfin arrivé. La mise à jour 1.07 a été publiée hier pour ajouter Oathkeeper et Oblivion au jeu et son compagnon DLC premium est devenu disponible aujourd’hui. Naturellement, tout le monde semble l’avoir terminé, car il y a des vidéos sur YouTube se rapportant à chaque séquence et fin. L’un des aspects les plus choquants du DLC pour les fans est que le nouveau venu Yozora est une référence flagrante à Final Fantasy Versus XIII et qu’il est crédité comme exprimé par Dylan Sprouse.

Le DLC ReMIND pour Kingdom Hearts 3 ajoute un mode photo Data Greeting unique qui se traduira très probablement par de nombreux mèmes amusants et dérangeants, et il ajoute également plus de combats de boss et un épisode secret.

Cet épisode secret comprend une bataille de boss intense qui se termine par une fin qui rend les gens encore plus confus quant à la suite de la série. Et oui, rendre les fans encore plus confus à propos de Kingdom Hearts est tout un exploit.

Qui est le doubleur de Yozora dans Kingdom Hearts 3 ReMIND

Dylan Sprouse est crédité en tant qu’acteur vocal pour Yozora dans Kingdom Hearts 3 ReMIND.

Si vous ne savez pas pourquoi cela a causé une hyperventilation des fans, c’est parce que l’acteur est Zack de la suite Life Of Zack And Cody.

Vous vous souviendrez de la sitcom de Disney Channel comme de cette émission que nous regardions tous avant et après l’école jusqu’à ce qu’elle passe étrangement d’un hôtel normal à un sur un navire en tant que Suite Life On Deck rebaptisée.

Alors que Zack Martin de la Suite Life est son rôle le plus reconnaissable, Kingdom Hearts 3 ReMIND n’est pas la première fois qu’il exprime un personnage de jeu vidéo car il est répertorié comme Alith Anar de Total War Hammer II.

Bien que cela ne fasse pas partie de son portefeuille IMDB, Dylan a également partagé dans des interviews précédentes que sa voix était dans beaucoup de jeux vidéo jouant des elfes et faisant “beaucoup de cris de mort”. Il a également étudié la conception de jeux vidéo après avoir quitté Suite Life On Deck.

Vous pouvez consulter l’épisode secret de Kingdom Hearts 3 ReMIND en regardant la vidéo ci-dessus. Il contient évidemment des spoilers majeurs, alors ne le regardez que si vous avez terminé le DLC ou ne vous souciez pas de savoir les choses à l’avance.

Les fans réagissent à Dylan Sprouse dans Kingdom Hearts 3 ReMIND

Dylan Sprouse en tant que Yozora dans Kingdom Hearts 3 ReMIND a suscité l’excitation de la communauté de la série sur Twitter.

Bien que nous ne puissions pas discuter de l’importance potentielle du personnage pour l’avenir de la franchise en raison de ne pas vouloir gâcher la fin, ce que nous pouvons dire, c’est que les fans sont à la fois choqués et impressionnés par l’inclusion de Dylan et sa voix méconnaissable.

Kingdom Hearts 3 ReMIND est disponible sur PlayStation 4 uniquement. Il arrivera sur Xbox One en février.