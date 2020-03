Est-ce que FIFA 21 aura VAR? PS5, débuts sur Xbox Series X pour inclure le jeu multiplateforme entre les consoles? – HITC

FIFA 21 devrait atterrir sur PS5 et Xbox Series X à l’automne, et les fans sont désespérés de savoir s’il disposera du VAR et du multijoueur multiplateforme.

FIFA 20 est sorti en septembre et a été décevant lors du lancement grâce à un bug du mode carrière qui a transformé chaque table de Premier League en une réalité alternative à l’envers où les mauvaises équipes étaient bonnes et les bonnes équipes étaient mauvaises. Cependant, depuis son lancement, la plupart des yeux se sont tournés vers FIFA 21, les fans voulant savoir si le jeu aura VAR et s’il offrira un jeu multiplateforme entre la PS5 et la Xbox Series X, la PS4 et la Xbox One.

Ce fut un week-end terrible pour FIFA 20 grâce aux problèmes continus de EA pour les joueurs essayant de se connecter et de jouer en ligne. Espérons que ces erreurs fréquentes de serveur ne seront pas un problème avec FIFA 21, mais là encore, nous savons tous qu’elles le seront.

Donc, au lieu de prier pour que l’inévitable ne se produise pas, discutons plutôt de la possibilité d’implémenter VAR dans FIFA 21, ainsi que de la probabilité d’un jeu multiplateforme entre la PS5 et la Xbox Series X et ses frères et sœurs plus âgés.

FIFA 21 date de sortie PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X

La date de sortie de FIFA 21 pour PS4 et Xbox One pourrait être le 25 septembre.

En ce qui concerne les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X, une date de sortie de FIFA 21 est impossible à prévoir car elle dépend du moment où ces consoles de nouvelle génération seront lancées à l’automne.

En ce qui concerne la date de sortie du 25 septembre pour les plates-formes de génération actuelle, il s’agit de la date de lancement la plus probable, car FIFA 18 (29 septembre), FIFA 19 (28 septembre) et FIFA 20 (27 septembre) tous lancés le dernier vendredi de septembre. .

Bien sûr, à l’instar de FIFA 20 qui est entré en accès anticipé le 24 septembre, il y aura sans aucun doute des incitations d’accès anticipé et EA Access à jouer avant la sortie de l’édition standard.

La Nintendo Switch pourrait également recevoir sa propre version de FIFA 21, mais – à en juger par l’horrible FIFA 20 Legacy Edition – vous voudrez l’éviter à tout prix.

Est-ce que FIFA 21 aura VAR?

Il est hautement improbable que FIFA 21 ait VAR.

Les fans ont discuté de la possibilité ou non de VAR pour FIFA 21, mais EA Sports n’a encore rien annoncé.

Bien qu’il y ait probablement des partisans de la mise en place de l’arbitre assistant vidéo pour rendre le jeu pleinement réaliste, pour nous, c’est la technologie moderne qui devrait être évitée par EA.

VAR n’a rien fait d’autre que transformer la jouissance de la Premier League en un mème répétitif qui continue de mettre en colère et d’ennuyer les gens. Et, parlant en tant que fan des Wolves, FIFA 21 serait plus irritant que d’habitude si nous avions soudainement déclaré des buts hors-jeu pour quelqu’un qui avait des pieds plus gros que son adversaire.

Bien que la série FIFA se soit toujours vantée d’être aussi réaliste que possible avec ses manières de joueur, ses panneaux publicitaires et ainsi de suite, VAR imiterait trop la vie réelle car aucun joueur ne voudrait que ses objectifs soient à plusieurs reprises abandonnés après avoir marqué.

Donc, comme dans la vie réelle, tout ce que nous avons à dire en ce qui concerne VAR dans FIFA 21 est f ** k VAR.

FIFA 21 sera-t-il multiplateforme?

FIFA 21 sera multiplateforme, mais le jeu croisé entre PS4 et Xbox One, PS5 et Xbox Series X est extrêmement improbable.

Même FIFA 20 ne prend pas en charge le jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC, donc les chances pour FIFA 21 avec PS5 et Xbox Series X ainsi que les plates-formes plus anciennes sont quasiment nulles.

On ne sait pas pourquoi les joueurs PS4 et Xbox One ne peuvent pas jouer les uns contre les autres dans FIFA 20 vu que les joueurs de Modern Warfare et Fortnite le peuvent, mais même Star Wars Battlefront 2 ne prend pas en charge le jeu croisé, c’est donc une omission cohérente de EA.

Nous pouvons évidemment espérer que FIFA 21 proposera des jeux croisés, mais ne vous attendez à rien.

