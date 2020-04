Est-ce que Minecraft RTX beta sera sur Xbox One? Le traçage des rayons est magnifique! – HITC

Mojang

Certains fans sont curieux de savoir si la version bêta de Minecraft RTX sera jamais sur Xbox One afin qu’ils puissent découvrir la beauté du lancer de rayons.

La version bêta de Minecraft RTX de Nvidia est maintenant disponible sur Windows 10 et la réception a été extrêmement positive, de nombreux points de vente convenant que le lancer de rayons est tout simplement magnifique. Certains joueurs sur Xbox One sont curieux de savoir s’ils pourront découvrir la beauté sur la console de Microsoft, et la réponse est qu’elle sera finalement disponible, mais pas sur la génération actuelle.

Bien que vous ne considériez pas vraiment Minecraft comme le meilleur exemple pour montrer la beauté du lancer de rayons, la version bêta RTX de Nvidia est tout simplement si sublime qu’elle est devenue un incontournable. Après tout, cela fait ressembler le titre pixélisé à un jeu complètement différent, en particulier lors de la vérification des comparaisons aussi différentes que la nuit et le jour.

Les fidèles de Xbox One veulent naturellement savoir si la version bêta de RTX sera un jour sur leur système de choix, mais c’est malheureusement quelque chose qui ne peut être anticipé que sur la prochaine génération.

Minecraft RTX sera-t-il sur Xbox One?

Non, la version bêta de Minecraft RTX ne sera pas sur Xbox One.

Cependant, bien que la version bêta de RTX ne soit pas sur Xbox One, les fidèles de Microsoft pourront découvrir Minecraft avec le lancer de rayons sur la Xbox Series X.

La Xbox Series X a récemment utilisé le célèbre jeu vidéo Mojang pour montrer les capacités de ray tracing de la console, et encore une fois, il ressemble à un jeu complètement différent grâce à des améliorations graphiques comprenant des couleurs plus dynamiques, un éclairage supérieur et des ombres dures et douces.

Quant à la sortie de la console de nouvelle génération de Microsoft, elle est actuellement prévue pour les fêtes aux côtés de la PS5.

