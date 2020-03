Est-ce que Predator Hunting Grounds arrive sur Xbox One et Steam? – HITC

De nombreux fidèles de Xbox One et de Steam se demandent si Predatory Hunting Grounds ne parviendra jamais à leur plate-forme de choix.

Le procès de Predator Hunting Grounds commence ce week-end sur PlayStation 4, ce qui signifie que des groupes d’amis pourront prétendre être Arnold et son groupe d’hommes machos essayant de vaincre le plus grand chasseur du monde (les fanboys extraterrestres s’écartent). Alors que les fans de PS4 peuvent profiter d’un essai gratuit avant de s’engager à un achat complet en avril, les fidèles Xbox One et Steam se demandent simplement si cela arrivera jamais sur leur système de choix.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Predator Hunting Grounds est développé par les personnes derrière le vendredi 13, ILLFonic. Cela signifie que vous devez savoir vous attendre à un jeu d’horreur multijoueur dans lequel un groupe de joueurs joue le rôle des gentils pendant qu’une personne joue le rôle du grand méchant.

Cela semble être un autre jeu d’horreur multijoueur amusant à condition que vous appréciez le travail d’ILLFonic, mais arrive-t-il sur Xbox One et Steam?

Est-ce que Predator Hunting Grounds sera sur Xbox One?

Non, Predator Hunting Grounds ne sera pas sur Xbox One lors de son lancement le 24 avril.

Bien qu’il y ait une mince possibilité que Predator Hunting Grounds puisse éventuellement arriver sur Xbox One, les fans de Microsoft ne devraient pas laisser trop d’espoir car Sony Interactive Entertainment est répertorié comme éditeur.

Cependant, bien que le jeu ne soit pas sur la console de Microsoft, les joueurs sur PC pourront en profiter à condition d’utiliser Epic Games Store.

Les terrains de chasse aux prédateurs arrivent-ils sur Steam?

Predator Hunting Grounds ne vient pas sur Steam, mais il sera disponible sur PC le 24 avril.

Les fans de Steam ne voudront pas entendre cela, mais Predator Hunting Grounds sera jouable sur PC via Epic Games Store.

Rien n’a été dit à ce sujet en arrivant sur le concurrent de l’Epic Game Store à une date ultérieure, donc – pour l’instant – vous devriez simplement le traiter comme une exclusivité Epic sur PC.

