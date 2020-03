Est-ce que Roblox Adopt Me est piraté en 2020? Le développeur répond à l’hystérie de masse! – HITC

Jeux de cime des arbres

Le développeur d’Adopt Me à Roblox a répondu à l’hystérie de masse du piratage.

Il y a eu beaucoup d’histoires au sujet de la fermeture d’applications et de produits populaires tels que Fortnite et Tik Tok en 2020, mais il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles ces applications et jeux populaires sont piratés avec une hystérie de masse entourant récemment Adopt Me à Roblox. Heureusement, le développeur a fourni une réponse solide pour tenter de calmer la communauté.

Les joueurs de Roblox peuvent trouver les codes promotionnels de mars 2020, mais récemment, il y a eu beaucoup d’inquiétude en ligne sur le fait qu’Adopt Me soit piraté. Cela a entraîné une abondance de vidéos sur YouTube avec une musique horrible et un texte gaufré.

Alors que la communauté est ouvertement inquiète, le développeur d’Adopt Me a fourni une réponse officielle qui devrait être prise en compte.

Est-ce que Roblox Adopt Me est piraté en 2020?

Le développeur d’Adopt Me in Roblox a assuré aux fans qu’il n’y avait aucune crédibilité à ce qu’il soit piraté.

Les joueurs d’Adopt Me craignent que le jeu ne soit piraté demain ou au cours de la semaine, mais le développeur dit que l’hystérie est causée par un alarmisme répandu sur Internet.

Quant à l’origine des rumeurs selon lesquelles Adopt Me a été piraté en 2020, elles semblent provenir du fait que Meepcity a été piraté il y a quelques jours.

Selon YouTuber KonekoKitten, Meepcity a été piraté le 29 février / 1er mars avec des joueurs transportés vers des suites vides.

On dit que Meepcity va bien maintenant, mais la communauté Roblox suggère toujours que les joueurs utilisent des comptes alt.

Le développeur Adopt Me a assuré qu’il n’y avait pas de menaces crédibles, alors tenez compte de leur réponse au lieu de prêter attention à des dizaines de cris inquiétants en ligne de personnes confuses et dans le noir.

