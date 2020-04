Est-ce que SnowRunner est multijoueur avec un jeu multiplateforme? Ce que vous devez savoir! – HITC

Focus Home Interactive

Certains joueurs se demandent s’il y a du multijoueur dans le nouveau SnowRunner avec un jeu multiplateforme.

SnowRunner vient de lancer sur PlayStation 4, Xbox One et la boutique Epic Games avec quelques critiques le décrivant comme un achat essentiel. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore engagé dans un achat en raison de l’incertitude entourant le mode multijoueur, vous découvrirez ici ce que son jeu en ligne implique et s’il inclut le jeu multiplateforme.

Comme mentionné précédemment, les critiques de SnowRunner ont été extrêmement positives, de nombreux points de vente étant d’accord pour dire qu’il est addictif, stimulant et graphiquement époustouflant. Tout cela en fait sans doute l’un des jeux les plus importants et les mieux reçus de l’année ainsi que l’un des meilleurs simulateurs de livraison derrière Death Stranding qu’il a riffé dans une brillante bande-annonce.

Maintenant que vous savez que le jeu est réputé bon et hautement recommandé, vous découvrirez ci-dessous ce qu’est son multijoueur et s’il prend en charge le jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC.

Est-ce que SnowRunner est multijoueur?

Oui, SnowRunner inclut le multijoueur sur PS4, Xbox One et PC.

Le multijoueur de SnowRunner permet jusqu’à quatre joueurs dans lesquels vous pouvez accomplir en coopération des missions et des objectifs.

Vous serez en mesure d’explorer l’immense monde ouvert avec trois de vos amis tout en réfléchissant à la beauté du jeu sans vous battre contre ses conditions météorologiques incroyablement dures et mortelles.

Malheureusement, vous serez limité à votre plate-forme pour savoir avec qui jouer.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

SnowRunner est-il multiplateforme?

Il n’y a pas de jeu multiplateforme dans SnowRunner.

Le compte Twitter officiel de SnowRunner a confirmé qu’il n’était pas prévu d’ajouter un jeu croisé.

Bien qu’il soit décevant pour ceux qui ont des partenaires sur d’autres systèmes, le jeu devrait toujours être digne de votre temps grâce à ses dizaines de véhicules à débloquer et à mettre à niveau couplés à son nombre élevé de missions.

Sans parler de la raison pour laquelle la plupart des gens aiment ce genre de jeux, c’est à cause du magnifique monde ouvert. Et SnowRunner est considéré comme l’un des meilleurs avec sa physique ultra-réaliste et sa beauté extrême.

SnowRunner est disponible sur PS4, Xbox One et la boutique Epic Games.

