Est-ce que Stuart Little conduit une petite voiture ou une vraie voiture miniature?

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup de conneries étranges sur Twitter en ce moment: la Première Guerre mondiale, par exemple, le virus Corona, toutes sortes de conneries misérables. Il y a aussi un autre Tweet qui génère énormément de likes – peut-être pas tout à fait à l’échelle des catastrophes mondiales, mais quand même – et cela soulève une question qu’un enfant pourrait poser, mais pas une question enfantine: a été noté une souris hyper-intelligente fictive La voiture de Stuart Little est une petite voiture, ou une «vraie voiture qui a simplement été conçue pour être très petite». Cette question peut s’échauffer, mais, heureusement, je pense avoir la réponse.

Voici le tweet en question, de Twitter twittler Soul Nate, relayant ce que je choisis de croire est un échange entièrement véridique qui s’est certainement passé dans la réalité:

Comme pour presque toutes les conversations sur Stuart Little, celle-ci finit par être menacée par le bout cruel et déchiqueté d’une bouteille cassée. Et, vraiment, cela a du sens, car E.B. Le célèbre livre de White sur une souris est profondément bizarre.

Mais regardez, nous ne sommes pas ici pour nous enliser dans les détails de la façon dont la mère humaine de Stuart a en quelque sorte donné naissance à un enfant au cerveau humain (?) Avec le corps d’une souris, nous sommes ici pour parler de la voiture de Stuart.

Maintenant, dans les films, la voiture est toujours présentée comme un roadster rouge, vaguement au milieu des années 50 Buick ou peut-être à l’allure italienne et assez élégante. Dans les illustrations originales du livre, cependant, la voiture ressemblait à ceci:

Cela me rappelle un peu un Voisin des années 1930, un peu. Les détails indiqués sont également importants ici: il y a deux tuyaux latéraux (en supposant qu’il y en a également deux de l’autre côté, était-ce un V4?), Un frein d’urgence externe et un col de remplissage de carburant en saillie à l’arrière.

Dans le livre, la voiture appartient en fait à un dentiste, le Dr Carey. Voici comment la voiture est décrite dans le texte original:

Le Docteur a ensuite conduit Stuart dans une autre pièce. Sur une étagère, il a pris une minuscule automobile d’environ six pouces de long, la miniature miniature la plus parfaite jamais vue par Stuart. Elle était jaune vif avec des ailes noires, une voiture profilée au design gracieux. “Je l’ai fait moi-même”, a déclaré le Dr Carey. «J’aime construire des modèles réduits de voitures et de bateaux et d’autres choses quand je ne me fais pas de dents. Cette voiture a un vrai moteur à essence. Il a pas mal de pouvoir – pensez-vous que vous pouvez le gérer, Stuart? »

J’ai l’impression qu’ici, directement à partir du texte source, nous avons notre réponse. Ce passage, je crois, prouve que notre copain Soul Nate a raison, et la personne qui le menace avec la bouteille cassée a tout à fait tort.

Ce qui est décrit n’est pas du tout une voiture jouet; c’est, en fait, une automobile pleinement fonctionnelle, minutieusement construite en miniature. Il fonctionne à l’essence avec un moteur à combustion interne, et plus loin dans le livre, nous trouvons des détails décrivant comment le radiateur contient réellement du liquide de refroidissement, les pneus sont pneumatiques et il est entièrement pilotable par un être de la taille d’une souris. Ce n’est pas un jouet.

S’il s’agissait d’un jouet, il ne serait pas nécessaire de le construire comme une vraie voiture fonctionnelle. Au mieux, il peut avoir un moteur à remontage ou un petit moteur électrique alimenté par des piles AA, qui ne fourniraient aucune plage utile réelle pour la conduite comme le ferait un petit moteur à essence.

Dr.Carey décrit la voiture comme ayant “beaucoup de puissance”, ce qui, je pense, est tout à fait possible. Par exemple, regardez le type de moteurs à combustion interne que vous pouvez acheter pour les modèles réduits d’avions:

Ce minuscule petit moteur à quatre temps de 6,5 cm3 pèse un peu plus de 10 onces et produit une incroyable 0,65 chevaux. Pour une voiture de la taille d’une chaussure, c’est une quantité stupéfiante de puissance, et si nous supposons que la voiture de Dr.Carey a un moteur même à distance comparable à cela, Stuart pourrait déchirer le cul partout à New York dans cette chose, ce qui en fait un véhicule réel et viable et certainement pas un jouet.

Bien sûr, le livre étant plus étrange que vous vous en souvenez, cela signifie que même si je ne pense pas que la voiture de Stuart était un jouet, il a été décrit comme ayant au moins une caractéristique extrêmement invraisemblable et absurde:

«Parce que cette automobile est une voiture résolument moderne. Ce n’est pas seulement silencieux, il est invisible. Personne ne peut le voir. »« Je peux le voir », a fait remarquer Stuart. “Poussez ce petit bouton!” Dit le Docteur en désignant un bouton du tableau de bord. Stuart appuya sur le bouton. Instantanément, la voiture disparut de la vue.

Il avait un bouton d’invisibilité? Que diable, E.B.? Un dentiste, avec ses mains intelligentes et capables et sa familiarité avec les outils de précision, est tout à fait crédible en tant que personne capable de construire une voiture miniature fonctionnelle.

Mais ce dentiste a-t-il également développé un système qui pourrait contourner les lois de la physique pour rendre invisible un objet physique? Allons. Pourquoi faut-il pousser si loin?

Ce n’est pas comme si l’invisibilité se révèle utile; Stuart l’allume puis frappe accidentellement le démarreur, envoyant la voiture zoomer dans la pièce de manière invisible, se brisant dans la merde et finissant par un désordre correct:

Bravo, idiot. Mais, pour être honnête, c’est l’épave qui a révélé que la voiture avait des pneus pneumatiques et du liquide de refroidissement de radiateur.

Même après la réparation de la voiture, Stuart ne semble presque jamais utiliser la fonction d’invisibilité.

Même si nous regardons la voiture de cinéma, qui est assez différente et semble initialement beaucoup plus semblable à un jouet, avec un corps en plastique et éventuellement une transmission électrique (qui ne sont pas des disqualifiants du vrai capot), je maintiens que la manière dont la voiture est utilisée est bien plus cohérente avec l’idée qu’il s’agit d’une voiture réelle en miniature plutôt que d’un jouet.

Tout d’abord, la voiture peut être conduite de l’intérieur. Cela signifie qu’il a un volant et des pédales fonctionnels qui contrôlent l’accélération et le freinage, au minimum; s’il ne s’agissait que d’un jouet, pourquoi aurait-il de telles choses, en particulier des pédales de travail? Sauf si vous étiez aussi petit que Stuart, aucun enfant ne pourrait vraiment utiliser ces pédales.

De plus, les distances parcourues dans la voiture sont bien au-delà de ce qu’un simple jouet serait capable de faire. Il y a peut-être un argument sémantique à faire concernant les différences entre un jouet et un modèle et une machine miniaturisée, mais je pense que s’il est capable de fonctionner comme une voiture, c’est-à-dire de l’intérieur et capable de couvrir des distances utiles, alors c’est juste une voiture réduite, point final.

Je soupçonne que je suis trop tard pour intervenir dans la bagarre au bar, mais même si Soul Nate devait finir par avoir une douzaine de points de suture et tremper sa chemise préférée dans le sang, il devrait au moins avoir la satisfaction de savoir qu’il avait raison: Stuart Little conduit une vraie voiture, bien qu’une vraie voiture miniature.

Viens à moi. (Smashes bouteille sur le bureau)

