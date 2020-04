Est-ce que Trials of Mana aura un DLC? Le producteur du jeu répond

Avril signifie un grand mois pour les joueurs qui ont grandi avec certains titres de Square Enix, car ils ont non seulement reçu le remake de Final Fantasy VII, mais très bientôt, ils pourront jouer les Trials of Mana, la livraison arrivée au Super Famicom il y a plusieurs décennies . Ce titre apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités et changements importants, tels que l’absence de multijoueur, et les temps actuels incitent les fans à penser qu’il pourrait avoir du contenu post-lancement. Pour clarifier toutes ces questions, le producteur du jeu en a parlé.

Shinichi Tatsuke a expliqué dans une interview avec Gematsu que l’équipe de développement avait choisi de ne pas inclure de fonctionnalités multijoueur locales dans le but de se concentrer sur l’offre d’une expérience immersive pour un joueur, ce qui explique le changement de la perspective descendante à une. en troisième personne.

Au cas où vous l’auriez manqué: La démo Trials of Mana est maintenant disponible.

L’équipe a envisagé de mettre en œuvre une fonctionnalité multijoueur en ligne, mais cela a représenté des modifications pour rendre l’expérience agréable. Cependant, cela aurait amené l’équipe à diviser leur temps de développement, alors ils ont décidé de fournir une expérience individuelle.

Est-ce que Trials of Mana aura un DLC?

Cependant, cela ne signifie pas que le jeu sera court, mais, comme le mentionne le producteur du jeu, grâce à cela, l’équipe a pu se concentrer sur le jeu pour un joueur et se reflétera dans les heures de divertissement qu’il offrira. Selon le développeur, la durée estimée de Trials of Mana est de “25 à 30 heures”.

Ce qui peut être une mauvaise nouvelle pour certains, c’est que le producteur a mentionné qu ‘”il n’est pas prévu” d’étendre le jeu avec du contenu post-lancement, donc dans ce sens, le titre sera fidèle à l’original. Cependant, nous vous rappelons que le DLC pourra être obtenu par ceux qui auront précommandé le titre.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Vous attendiez-vous à ce que Trials of Mana bénéficie d’une assistance après le lancement? Dites-le nous dans les commentaires.

Pour célébrer le lancement de Trials of Mana, Square Enix a révélé une console fantastique avec un design de jeu, que certains utilisateurs pourront gagner.

Trials of Mana fera ses débuts le 24 avril sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier.

