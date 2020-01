États-Unis: certains grands détaillants font la vente en ligne sur l’eShop de Nintendo

Comme vous le savez probablement, il y a une énorme vente en ligne sur l’eShop en ce moment avec des offres géniales sur les jeux Switch aussi bien indépendants que indépendants. Mais si vous préférez profiter de certains des bas prix en magasin comme Walmart, Target ou Amazon, alors vous avez de la chance; certains grands détaillants honorent les prix trouvés sur la boutique numérique de Nintendo.

Amazon, Walmart, Best Buy, GameStop, Target et Humble Bundle sont tous des prix réduits de leurs jeux Nintendo Switch, donc si vous en êtes proche et que vous avez envie d’un nouveau jeu à télécharger sur votre bien-aimé Switch, assurez-vous d’apparaître. J’obtiendrai toujours des Gold Points à échanger sur l’eShop car cela s’applique aux jeux numériques.

Voici quelques-unes des meilleures offres de ces détaillants:

Ape Out – 7,49 $ (15 $)

Armes – 42 $ (60 $)

Baba Is You – 12 $ (15 $) *

Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive – 40 $ (60 $)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – 20 $ (30 $)

Boxe fitness – 35 $ (50 $)

Gris – 8,49 $ (17 $)

Heave Ho – 7 $ (10 $)

Hotline Miami Collection – 12,49 $ (25 $)

Hyrule Warriors – Definitive Edition – 42 $ (60 $)

Just Dance 2020-26 $ (40 $)

Katana Zero – 9,75 $ (15 $)

Kirby Star Allies – 42 $ (60 $)

Mario Kart 8 Deluxe – 42 $ (60 $)

Mon ami Pedro – 14 $ (20 $)

Octopath Traveler – 50 $ (60 $) *

Resident Evil – 15 $ (30 $)

Resident Evil 4 – 20 $ (30 $)

River City Girls – 21 $ (30 $)

Cœurs sauvages de Sayonara – 9 $ (13 $)

Tuez la flèche – 20 $ (25 $)

Splatoon 2 – 42 $ (60 $)

Wargroove – 16 $ (20 $)

Ce qui reste d’Edith Finch – 14 $ (20 $)

Le monde se termine avec vous: Remix final – 40 $ (50 $) *

Le monde artisanal de Yoshi – 42 $ (60 $)

* non en vente dans le Nintendo Eshop

