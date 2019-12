États-Unis: téléchargement Nintendo pour le 19 décembre 2019

Le téléchargement Nintendo de cette semaine comprend le contenu présenté ci-dessous:

Système de divertissement Super Nintendo – Nintendo Switch Online *Star Fox 2 – Ce jeu de tir sur rail 3D et deuxième volet de la série Star Fox a d'abord été conçu pour le système Super NES, mais n'a pas été publié jusqu'à ce qu'il apparaisse sur le système de divertissement Super Nintendo: système Super NES Classic Edition en 2017. Cette fois, l'empereur Andross est en croisade pour conquérir le système Lylat et l'équipe Star Fox elle-même. Après une longue attente, Star Fox est de retour en action.Super Punch-Out !! – Avec le gameplay serré et l'humour pour lesquels la série est connue, cette suite du classique NES voit Little Mac revenir sur le ring avec la ceinture de la World Video Boxing Association une fois de plus en jeu.Kirby Super Star – Cet horrible roi Dedede est de retour – il a volé toute la nourriture dans Dream Land. C'est à Kirby de le récupérer et finalement de sauver Popstar d'être repris. Il n'y a jamais un moment d'ennui alors que Kirby s'élance, vole et se bat!Souffle de feu II – Situé 500 ans après l'original, incarnez Ryu, le dernier membre du Dragon Clan. Une troupe de compagnons insolites et excitants vous accompagneront dans vos aventures à travers un pays merveilleux plein de magie et de mystère.Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online *Crystalis – Une histoire épique pour les fans d'action-RPG est prête à se dérouler. Situé dans un monde où la civilisation est en ruine, le jeune protagoniste se réveille du sommeil cryogénique et l'aventure commence. Récupérez l'épée du vent et aventurez-vous dans l'inconnu.Voyage à Silius – Rejoignez Jay dans sa mission run-and-gun pour éliminer l'armée mécanique responsable de la mort de son père. Vaincre des vagues sans fin de robots d'attaque et réaliser le rêve de son père de développer une colonie spatiale dans le système solaire Silius.

DLC:

Faites équipe pour Screams When New DLC ** Haunts Luigi’s Mansion 3 – Le pack multijoueur de Luigi's Mansion 3 peut désormais être acheté à 9,99 $ sur Nintendo eShop sur la console Nintendo Switch, et il propose des vagues de nouveaux fantômes thématiques pour le mode ScareScraper et de nouveaux mini-jeux pour le mode ScreamPark. Le pack multijoueur de Luigi's Mansion 3 comprend à la fois la partie 1 et la partie 2, qui ne seront pas disponibles à l'achat individuel, la partie 1 arrivant d'ici le 30 avril 2020. La partie 1 comprend trois nouveaux mini-jeux pour le mode ScreamPark multijoueur. Il présente également trois nouvelles tenues pour Luigi avec des thèmes de sol assortis et de nouveaux fantômes thématiques dans le mode coopératif ScareScraper. En bonus spécial pour ceux qui achètent le DLC, les joueurs recevront une lampe Polterpup en jeu appelée Flashlight Type-P, qui peut être utilisée pendant ScareScraper ou Story Mode. Lance ta colonne vertébrale, Luigi, et cherche ces spectres!La mise à jour gratuite Winter Wonderland apporte une joie festive à Overcooked! 2 – Winter Wonderland est une célébration du DLC 2019 pour Overcooked! 2, et comprend de nouvelles cuisines habillées de façon saisonnière inspirées des packs DLC Campfire Cook Off, Night of the Hangry Horde et Carnival of Chaos. Faites un voyage à travers le royaume de l'oignon avec cette mise à jour gratuite disponible aujourd'hui pour tous les Overcooked! 2 joueurs.

