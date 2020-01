États-Unis: voici les résultats des ventes NPD pour 2019 et 2010

Le premier rapport mensuel NPD de l’année est également accompagné d’un rapport annuel. Cette année est une nouvelle décennie, cependant, certaines données du graphique des ventes ont également été partagées pour cela. La décennie entière n’a été qu’un succès pour la franchise Call of Duty. Ce qui peut vous surprendre, c’est qu’il y a quelques jeux Nintendo qui se sont très bien vendus dans les années 2010. L’un d’eux est The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui figurait au 19e rang malgré sa sortie à la fin de la décennie, en 2017. L’autre était Mario Kart 8, qui était à l’origine sorti sur la Wii U, puis a connu un énorme succès sur le Commutateur.

Comme pour l’année écoulée, plusieurs jeux Nintendo ont atteint le top 20 du classement général de l’année, y compris Super Smash Bros.Ultimate, qui s’est classé le plus haut avec la 7e place. Luigi’s Mansion 3, bien que n’ayant que 2 mois à vendre, a si bien réussi qu’il a réussi à se classer au 18e rang. Pendant ce temps, Pokemon Sword and Shield avait encore moins de temps pour faire le graphique de fin d’année, et Pokemon Sword a pu atteindre cet objectif en se classant au 16e rang. Voici les données du graphique:

Les 20 jeux les plus vendus de 2010 à 2019 aux États-Unis

Grand Theft Auto V

Call of Duty Black Ops

Appel de devoir black ops II

Call Of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops III

Call Of Duty: Ghosts

Red Dead Redemption II

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops IIII

Minecraft

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Elder Scrolls V: Skyrim

Mario Kart 8

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Battlefield 4

destin

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Star Wars Battlefront 2015

Les jeux les plus vendus de 2019

Call of Duty: Modern Warfare 2019

NBA 2K20

Madden NFL 20

Borderlands 3

Mortal Kombat 11

Star Wars Jedi: Fallen Order

Super Smash Bros.Ultimate

Kingdom Hearts III

Tom Clancy’s The Division 2

Mario Kart 8

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption II

Minecraft

FIFA 20

Hymne

Épée Pokémon

Resident Evil 2 2019

Luigi’s Mansion 3

Days Gone

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe

Les jeux les plus vendus de Nintendo Switch en 2019

Super Smash Bros.Ultimate *

Mario Kart 8 *

Épée Pokémon *

Luigi’s Mansion 3 *

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe *

The Legend of Zelda: Breath of the Wild *

Bouclier Pokémon *

Super Mario Maker 2 *

The Legend of Zelda: Link’s Awakening *

Super Mario Party *

Les jeux les plus vendus de la Nintendo 3DS en 2019

Pokemon: Ultra Sun *

Pokemon: Ultra Moon *

Persona Q2: nouveau labyrinthe de cinéma

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr’s Journey *

Super Mario Maker *

Super Smash Bros.*

Mario Kart 7 *

Super Mario 3D Land *

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D *

Luigi’s Mansion *

