États-Unis: voici les résultats des ventes NPD pour décembre 2019

La partie logicielle du grand rapport NPD de ce mois-ci est plus importante que d’habitude ce mois-ci. Pour l’instant, il s’agit des graphiques de vente pour la période de décembre 2019. Vous remarquerez peut-être qu’il n’y a pas autant de catégories de graphiques qu’il y en a normalement chaque mois. En effet, ceux-ci font partie du rapport annuel du NPD, et cela coïncide avec le rapport de ce mois-ci. Quant aux données du graphique, l’analyste de NPD, Mat Piscatella, a déclaré que «la moitié des 20 jeux les plus vendus en décembre ont été publiés par Nintendo. Luigi’s Mansion 3 a terminé au cinquième rang des titres les plus vendus en décembre, tout en terminant 2019 comme le quatrième titre le plus vendu de l’année sur Nintendo Switch ». Voici les données du graphique:

Les jeux les plus vendus de décembre 2019 aux États-Unis

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Madden NFL 20

NBA 2K20

Luigi’s Mansion 3 *

Épée Pokémon *

Mario Kart 8 *

Super Smash Bros.Ultimate *

Bouclier Pokémon *

Minecraft#

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption II

FIFA 20

Just Dance 2020

Besoin de vitesse: chaleur

The Legend of Zelda: Breath of the Wild *

The Legend of Zelda: Link’s Awakening *

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe *

Super Mario Party *

Ring Fit Adventure

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes numériques PC non incluses

# Ventes numériques Minecraft sur PlayStation 4 et Xbox One incluses

Les jeux les plus vendus de Nintendo Switch en décembre 2019

Luigi’s Mansion 3 *

Épée Pokémon *

Mario Kart 8 *

Super Smash Bros.Ultimate *

Bouclier Pokémon *

The Legend of Zelda: Breath of the Wild *

The Legend of Zelda: Link’s Awakening *

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe *

Super Mario Party *

Ring Fit Adventure

Les jeux les plus vendus sur Nintendo 3DS en décembre 2019

Pokemon: Ultra Sun *

Pokemon: Ultra Moon *

Super Smash Bros.*

Mario Kart 7 *

Super Mario 3D Land *

Super Mario Maker *

Luigi’s Mansion *

Luigi’s Mansion: Dark Moon *

Minecraft*

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D *

