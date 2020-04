Eternal Radiance montre de nouveaux détails alors qu’il continue de se développer

Après avoir surmonté certains nids de poule dans sa phase de financement participatif via la plateforme Kickstarter basée sur l’introduction de changements importants au projet initialement prévu, le développeur indépendant Visualnoveler sort enfin son dernier jeu, Éclat éternel, après des romans visuels précédents de bonne qualité comme Ascendant Hearts ou Anime Studio Simulator. A cette occasion, le genre choisi est celui du RPG d’action, en continuant avec le style anime coloré qui les a accompagnés dans les œuvres précédentes, et pour l’instant de nouveaux détails de son intrigue et de la structure qui suivra seront connus. Ainsi, nous savons que l’histoire sera finalement divisée en onze chapitres, et que les trois premiers seront ceux qui pourront être testés à travers le Accès anticipé sur la plateforme de jeu Steam de 14 avril, avec une durée d’environ douze heures que l’accès précédent, il promet donc d’être une aventure de dimensions considérables, en attente de publication dans le Nintendo Switch eShop lorsque le jeu atteindra son plein développement. Notre objectif est d’accompagner la jeune Celeste et ses amis dans la poursuite d’un voleur qui a volé un important artefact ancien, nous trouvant avec de multiples dangers et défis à venir, comme cela se produit habituellement dans ces ensembles, mais en tout cas un ton joyeux est maintenu et insouciant tout au long de notre odyssée.

Bande-annonce Eternal Radiance (Nintendo Switch)

Caractéristiques clés

Un chemin à suivre marqué par l’histoire: alors que Celeste parcourt le continent avec ses compagnons Valana et Ruby, ils en apprendront plus sur le monde et son histoire, ainsi que sur un sinistre complot sur le point de se dérouler.

Batailles dynamiques et passionnantes – affrontez une grande variété d’ennemis avec un système de combat d’action détaillé. Planifiez vos combats, déclenchez des attaques spéciales et semez la dévastation parmi vos ennemis.

Un monde aussi beau que mystérieux: explorez les champs, les villes et les donjons à travers un monde étrange encore hanté par son passé insaisissable.

Personnalisation: utilisez un système d’améliorations suivant le schéma d’arbre bien connu pour personnaliser le style de combat de Celeste.

Missions – En plus de l’histoire principale, des quêtes secondaires et des activités optionnelles vous permettent d’explorer davantage le monde et les personnages de ce jeu. Creusez profondément dans l’histoire, aidez les gens que vous connaissez et rejoignez les membres de votre groupe alors qu’ils résolvent leurs difficultés personnelles.

Interactions en équipe: les trois personnages principaux apprennent et changent tout au long de leur voyage, et des conversations dans des tons différents remplissent leurs interactions au fur et à mesure qu’ils se connaissent. Les conversations facultatives ajoutent plus de profondeur à votre amitié.

Upgrade System – Développez votre équipe et augmentez vos compétences en les enchantant avec des reliques magiques.

