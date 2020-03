Être le seul humain dans un monde de Pokémon est plutôt cool

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, le remake enchanteur d’une paire de jeux Game Boy Advance et Nintendo DS sortis cette semaine pour le Switch, le joueur humain se réveille dans un monde peuplé de monstres de poche parlants, renaissant comme l’un de leurs posséder. Vivre et travailler aux côtés de Pokémon sur un pied d’égalité au lieu de les utiliser comme outils est une expérience délicieuse.

Je ne nomme généralement pas mon Pokémon. Depuis l’époque de Blue and Red, je résiste à donner des surnoms à mes monstres de poche. À quoi ça sert? Un Mudkip est le même que n’importe quel autre Mudkip. Mais pas dans Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Le Mudkip avec lequel je me suis associé dans le remake de roguelike est un personnage unique. Elle a de l’ambition. Elle possède un courage altruiste. Elle ne quitte jamais mon côté, même si je sais que je suis un humain dans le corps d’une Machop.

Son nom est Carol.

Au lieu de se limiter à dire son nom, comme les Pokémon sont dans les jeux vidéo normaux et les séries animées basées autour d’eux, Carol parle anglais. Tous les Pokémon habitant le monde de Pokémon Mystery Dungeon parlent anglais, et ils sont assez bavards.

Sans la barrière traditionnelle Pokémon / Langage humain, je suis libre de mieux connaître mes amis monstres de poche que jamais. Par exemple, saviez-vous que Diglett, la tête en forme de pilule qui sort d’un trou dans le sol, a des pieds? C’est ce que dit la Diglett du jeu, du moins, et je le crois. Il semble honnête. Il aime même nager.

Ce sont ces petites interactions avec Pokémon qui font que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX en vaut la peine. Le jeu est une sorte de roguel dans lequel les joueurs et leurs partenaires Pokémon plongent à plusieurs reprises dans des donjons générés au hasard pour répondre à un assortiment très limité de demandes: escorte, sauvetage ou récupération d’objets. L’histoire principale consiste à percer le mystère de la raison pour laquelle le joueur est devenu un Pokémon et ce que cela signifie pour ce monde magique de monstre de poche, mais la viande du jeu saisit et remplit ces mêmes demandes.

J’ai donc nommé mon partenaire Pokémon et chaque nouveau Pokémon avec lequel je me lie d’amitié. Quand je forme des équipes de trois personnages pour faire de la plongée dans les donjons, je considère leurs personnalités et comment elles vont s’intégrer. Je leur ai assigné des voix et je discute avec eux pendant que nous jouons. L’équipe de sauvetage Sparky Day est une légion d’amis super Pokémon.

Je ne voulais pas être un Machop. C’est le Pokémon que le jeu m’a attribué suite au test de personnalité au début de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. J’aurais pu annuler la décision du jeu, mais c’est un jeu sur la personnalité, j’ai donc accepté les résultats du test. Sept heures après l’aventure, et je ne pouvais pas m’imaginer comme un autre monstre de poche, conduisant courageusement mon équipe de crack de Carol, Rachel, Blane, Maggie et ses amis vers un danger inconnu pour le bien de ce monde Pokémon de livre de contes. Je suppose que je suis un Pokémon. Ou un Pokémon personne. L’un de ces.

