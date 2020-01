Être muet dans un jeu vidéo ne viole pas les droits civils, déclare la Cour fédérale

Image: Darrin Loeliger (The Noun Project)

Si vous ou un être cher avez été mis en sourdine dans un jeu vidéo, vous pourriez ne pas avoir droit à une compensation financière. L’exposition au muting pourrait enfin vous réveiller à l’idée qu’il y a des conséquences à vos actions. Veuillez patienter. N’appelez pas maintenant!

Cette interprétation d’une publicité étrangement aimée des années 90 vous est présentée en partie par un tribunal fédéral de Pennsylvanie, qui a récemment statué contre le streamer Runescape Amro Elansari, qui a poursuivi le développeur Jagex après que la société l’ait coupé dans le jeu l’année dernière, emportant sa capacité à communiquer avec les autres joueurs. Dans un procès laconique et largement manuscrit (via Vice), Elansari, qui a déclaré avoir investi plus de 2 000 heures dans le jeu, a affirmé que Jagex le mutant constituait une «violation de la légalité», une «discrimination» et une attaque contre son « liberté d’expression »et« droits de l’homme ».

Initialement, le juge du district oriental des États-Unis, Mark A. Kearney, a rejeté l’affaire. En juillet 2019, Kearney a écrit que «ces allégations ne peuvent pas affirmer une revendication constitutionnelle plausible» parce que «le premier amendement et ses garanties constitutionnelles de liberté d’expression restreignent les acteurs gouvernementaux, pas les entités privées».

Elansari a donc fait appel. Cela n’a pas fonctionné non plus pour lui. Plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel des États-Unis pour le troisième circuit a jeté le costume, visant à la fois les premières revendications d’Elansari et l’idée qu’il avait été victime de discrimination “par rapport à tous les autres joueurs qui n’étaient pas muets”.

«Le titre II interdit« la discrimination… fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’origine nationale », a écrit la Cour d’appel. «Même en interprétant généreusement la plainte d’Elansari pour soulever une allégation de discrimination en matière d’hébergement public et en supposant qu’Elansari peut déposer une telle réclamation dans ce contexte, à aucun moment ni devant le tribunal de district ni en appel, Elansari n’a allégué avoir perdu l’accès au jeu en ligne de Jagex en raison d’une discrimination due fondée sur des motifs protégés par le titre II. ”

Le tribunal de district de l’Est a beaucoup entendu Elansari récemment. Il a déposé dix poursuites au cours de la dernière année et demie, selon Pennlive, qui a d’abord rendu compte de la poursuite Jagex. En novembre de l’année dernière, la Cour d’appel a également supprimé un procès dans lequel Elansari a affirmé qu’il avait été victime d’une arnaque par Tinder. (Vraiment, qui parmi nous n’a pas eu de rendez-vous nul et l’a porté devant la Cour d’appel des États-Unis? Que celui qui est sans péché jette la première pierre, dis-je.)

Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui mérite d’être interrogé en ce qui concerne les plateformes en ligne et le rôle de plus en plus gouvernemental qu’elles peuvent occuper. Le rapporteur spécial de la University of California Irvine School of Law sur la liberté d’opinion et d’expression, David Kaye, a écrit dans son livre 2019 Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet que «les plates-formes d’aujourd’hui sont devenues des institutions de gouvernance, avec des règles généralisées et les aspects bureaucratiques de l’application. Ils ont eu du mal à comprendre comment contrôler le contenu à l’échelle à laquelle ils ont grandi. Souvent défensif, leur modèle commercial implique l’acquisition de contenu utilisateur et la commercialisation de ce qu’ils apprennent sur les utilisateurs auprès d’annonceurs tiers. Leurs politiques de contenu et leurs politiques de contenu sont presque impossibles à démêler de leurs intérêts économiques. »

Ces intérêts économiques, combinés à un manque général de transparence, rendent la situation moins qu’idéale en ce qui concerne les plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, etc. Ces plateformes ont assumé des rôles gouvernementaux, mais sans supervision gouvernementale. De nombreux jeux fonctionnent de manière similaire comme des plates-formes, bien que plus petits. Les jeux devraient absolument modérer leurs communautés, afin d’empêcher les mauvaises graines de prendre racine et d’étouffer la vie des bases de joueurs, mais il doit vraiment y avoir un processus moins opaque et peut-être plus standardisé pour le faire. Peut-être qu’en exigeant une telle chose, Elansari est juste en avance sur son temps. Mais, plus probablement, il est incroyablement mauvais pour écrire des procès, comprendre le droit et choisir ses batailles.

