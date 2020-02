Europe DreamHack Anaheim Participants confirmés

Les joueurs européens de Fortnite envahissent le DreamHack Anaheim Fortnite Open et cherchent à remporter une autre victoire.

DreamHack Anaheim démarre dans un jour seulement. Beaucoup des meilleurs joueurs Fortnite du monde font leur chemin vers les aspirations de Golden State de gagner le grand prix de 30000 USD. Des joueurs bien connus de NA East et NA West sont prêts à présenter leurs compétences sous un système de score unique. Avec si peu de tournois hors ligne pour Fortnite compétitif, DreamHack Anaheim est la scène où les joueurs peuvent voler la vedette.

Nous avons vu Merijn reconquérir à DreamHack Winter en décembre, et il cherche à produire une performance similaire à son dernier événement LAN. L’Europe compte plusieurs des meilleurs joueurs de Fortnite. Avec des noms comme Mongraal, Benjyfishy et Mitr0, c’est un who’s who virtuel de joueurs naturellement doués. Certains joueurs notables ont voyagé à travers l’étang pour rivaliser et réaffirmer l’idée que l’Europe domine pour une raison.

MrSavage

Malgré ce que certains fans de Fortnite peuvent ressentir, Martin «MrSavage» Foss Andersen est l’un des joueurs d’élite d’Europe. La preuve de cela existe dans l’histoire de M. Savage, qui est vaste. En plus de se qualifier pour la Coupe du monde de Fortnite, il continue de maintenir un haut niveau de jeu. MrSavage a remporté au moins deux tournois Solo Cash Cup contre le plus grand bassin de talents d’Europe. Il a également participé à DreamHack Winter en 2019, où il a pris la 14e place. Le meilleur atout du jeune Norweigan est sa constance, qui s’intègre parfaitement dans le système de notation DreamHack. Il parvient à garder son sang-froid sous une pression immense et donne généralement des résultats quel que soit le tournoi. Attendez-vous à ce que MrSavage soit en compétition cette semaine jusqu’à la fin.

NRG benjyfishy

Image via NRG

Nous voici à nouveau avec Benjy «benjyfishy» Fish, qui est sans doute le meilleur joueur Fortnite du monde. Ce natif de 15 ans originaire d’Angleterre a apparemment tout fait dans Fortnite compétitif. Benjy a à son actif plusieurs victoires en Solo Cash Cup, une double qualification pour la Coupe du monde et des résultats élevés dans les deux événements Fortnite Champion Series. Une victoire majeure dans un tournoi hors ligne lui a échappé à ce point de sa brillante carrière. Dans Fortnite Chapter 2, Benjy a réussi les 11e et 13e places de l’événement DreamHack Winter et du AO Summer Smash 2020. Ce genre de résultats est difficile à obtenir dans Fortnite, et on a l’impression que Benjy est sur le point de sa première victoire LAN .

LZR Wolfiez

Jaden “Wolfiez” Ashland s’est fait un nom lors de la Coupe du monde Fortnite aux côtés de son ancien partenaire duo, Rojo. Wolfiez et Rojo ont terminé deuxièmes avec seulement Aqua et Nyhrox, qui ont remporté le tournoi en entier. À partir de là, Wolfiez a décollé et est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de manettes au monde. La force de L2 n’est pas une blague, et Wolfiez est l’un des meilleurs à l’utiliser. Tout comme les autres joueurs de l’UE, il a remporté deux Solo Cash Cups, ce qui le légitime comme une menace pour tous les joueurs. Malgré une malheureuse 95e place à DreamHack Winter, Wolfiez est de retour dans le mélange et infligera des dégâts catastrophiques à tous ceux qui le défieront.

M10 Nyhrox

Image via M10 eSports

Emil «Nyhrox» Berdquist Pedersen est au sommet du monde après avoir signé avec M10 eSports. Le parcours du natif norvégien a été long après avoir rompu avec son partenaire duo, aqua, après sa victoire à la Coupe du monde de Fortnite. Il est passé sous le radar depuis cette réalisation incompréhensible mais a montré une amélioration constante des solos. Nyhrox a participé à deux tournois LAN depuis la Coupe du monde avec des arrivées respectivement 19e et 4e au DreamHack Winter et au AO Summer Smash. Le système de notation DreamHack semblait lui avoir convenu en décembre, et il n’y a aucune raison de croire qu’il ne peut pas encore atteindre l’impensable à Anaheim.

COOLER aqua

Image via COOLER Esport

En discutant des meilleurs joueurs de la fin de Fortnite, David “aqua” Wang vient immédiatement à l’esprit. Ce membre COOLER Esport a également atteint la grandeur lors de la Coupe du monde Fortnite avec le Nyhrox mentionné précédemment. Aqua, cependant, a montré un niveau de dominance reflété uniquement par benjyfishy. Le jeune Autrichien a réussi quatre victoires en Solo Cash Cup depuis sa victoire à la Fortnite World Cup. Sa compréhension de Fortnite et de ce qu’il faut pour gagner est presque incommensurable. Tout comme les autres joueurs de cette liste, Aqua a participé à DreamHack Winter et a obtenu une sixième place. Cependant, des problèmes de visa lui ont malheureusement fait manquer le AO Summer Smash.

TSM Crue

Theo “Crue” Ferrer est le seul joueur européen de Team SoloMid Fortnite. Il a rejoint peu de temps après la Coupe du monde de Fortnite, où il a pris la sixième place en solos 22e en duos. Cette performance impressionnante a fait monter en flèche Crue sous les projecteurs pendant un certain temps. Il a bien performé avec ses coéquipiers respectifs lors des deux tournois FNCS. Crue a même une victoire en Solo Cash Cup à son actif, qui a eu lieu à la mi-janvier. Il est souvent en tête des classements dans les canevas de l’UE ainsi que dans les compétitions sur invitation de War Legend. Le vedette suédois a participé à DreamHack Winter dans son pays d’origine, où il a terminé à la 84e place. Gardez un œil sur Crue, qui cherchera à éclipser ses compatriotes européens dans l’espoir de remporter l’événement.

Participants confirmés en Europe

Nakama FrayCOOLER NowardCOOLER 4zrMCES AndilexMCES PodaSaiMCES MarcoteBL AnasPate1kZinoSecret MexeBDS BlackyMerijnBeloved SaevidUmplifyScolleh JaspaayAtlantis KaxieMatsoe

Restez à l’écoute d’ESTNN pour des résultats à jour sur le DreamHack Anaheim Fortnite Open.