Europe: Mortal Kombat Kollection Online a été évalué pour plusieurs plates-formes, y compris le Switch

Une note pour Mortal Kombat Kollection Online est apparue, gracieuseté du panneau Pan European Game Information. Il a reçu une cote PEGI de 18 pour PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. La description dit que «Mortal Kombat Kollection Online est la trilogie originale de Mortal Kombat que les fans de Mortal Kombat ont toujours voulu. L’art amélioré, le gameplay et les fonctionnalités en ligne offrent une expérience incroyable qui fait revivre les ‘klassics’… ». Warner Bros. Interactive Entertainment n’a pas encore annoncé ce titre, mais si c’est le cas, nous vous le ferons savoir.

