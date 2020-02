Europe: Nintendo Switch Animal Crossing: la nouvelle console Horizons arrive le 20 mars avec le code de téléchargement | My Nintendo News

Une nouvelle vie sur une île déserte vous attend. Pour célébrer le lancement d’Animal Crossing: New Horizons le 20 mars, un pack Nintendo Switch limité sera disponible dans les magasins le même jour, y compris une console Nintendo Switch en édition spéciale avec un code de téléchargement pour le jeu. Avec ce pack, les joueurs peuvent emporter leur vie insulaire avec style.

La console Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition arbore un design unique inspiré du nouveau jeu. En plus d’un motif à l’arrière de la console, le pack comprend des contrôleurs Joy-Con vert pastel et bleu qui sont blancs à l’arrière, des sangles de poignet colorées et une station d’accueil Nintendo Switch blanche, ornée d’images de personnages reconnaissables Tom Nook et Nooklings Timmy et Tommy.

Jetez un premier coup d’œil dans la nouvelle bande-annonce Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition.

Le 20 mars est également disponible le Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Housse de transport et protecteur d’écran et le Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons Housse de transport et protecteur d’écran. Ces étuis protégeront la console lorsque vous prendrez Animal Crossing: New Horizonson à tout moment et en tout lieu.

Dans Animal Crossing: New Horizons, les joueurs embarquent dans le forfait spécial Nook Inc. Deserted Island Getaway. Ici, les joueurs peuvent retrousser leurs manches et commencer une vie à partir de zéro sur une île déserte, pour finalement faire de leur nouvelle vie ce qu’ils veulent – que ce soit pour décorer leur maison, créer, personnaliser leur look ou partager leurs expériences avec des amis.

Animal Crossing: New Horizons marque les débuts de la série Animal Crossing sur Nintendo Switch et introduit de nouvelles fonctionnalités comme l’artisanat, de nouvelles façons de décorer à l’intérieur et à l’extérieur, le NookPhone, et bien plus encore. Comme pour les jeux précédents de la série, les joueurs peuvent se livrer à une pléthore d’activités et rencontrer de nouveaux amis animaux, tout en profitant des saisons sur l’île à leur propre rythme.

