EVE Fanfest 2020 annulé en raison d’un coronavirus

L’événement annuel Fanfest d’EVE Online est le dernier d’une série d’événements liés au jeu vidéo à subir l’impact négatif de la propagation de COVID-19, ou coronavirus. Le développeur d’EVE CCP Games a annoncé aujourd’hui que l’événement, qui devait avoir lieu du 2 au 4 avril, serait annulé en raison de préoccupations liées à la propagation du virus.

EVE Fanfest devait se tenir à Reykjavik, en Islande. Organisé chaque année depuis 2004, il accueille généralement des milliers de joueurs de partout dans le monde.

«C’est le cœur lourd que nous prenons cette décision, et nous savons que cette nouvelle sera décevante pour notre merveilleuse communauté, mais nous nous sentons absolument obligés de suivre la ligne de conduite la plus responsable et de prioriser la sécurité et le bien-être de nos participants. , notre personnel et bien sûr le grand public islandais », a déclaré le PCC dans un communiqué.

Joueurs d’EVE devant le palais des congrès de Harpa.Photo: CCP Games

CCP est loin d’être la première société de jeux à changer brusquement ses plans en raison du danger imminent d’une éventuelle pandémie mondiale. Microsoft, Epic et Unity ont récemment annoncé qu’ils ne participeraient pas ou n’organiseraient pas de stand lors de la Game Developers Conference du mois prochain à San Francisco, ajoutant à la liste des entreprises qui ont déjà déclaré qu’elles ne seraient pas là. La semaine dernière, Sony a annoncé qu’il ne serait pas présent à PAX East cette année, malgré la sortie de plusieurs titres au cours des prochains mois.

Avec les dates du Fanfest dans un peu plus d’un mois, et certains joueurs ont exprimé leurs inquiétudes sur Reddit car ils avaient déjà dépassé le point de pouvoir rembourser leurs billets d’avion ou leurs frais d’hôtel. Certains ont même déclaré qu’ils prévoyaient de faire le voyage malgré l’annulation et de sortir avec quiconque se présenterait.

“Nous réalisons que la situation dans un mois pourrait être très différente, mais la façon dont les événements se développent à la fois dans le monde et dans les pays voisins de l’Islande, un examen approfondi et sérieux a clairement indiqué qu’il s’agit d’une étape nécessaire à prendre”, Le PCC a dit.

