Eve Fanfest annulée pour des problèmes de coronavirus

Eve Fanfest du CCP est le dernier événement à être annulé en raison de COVID-19, alias coronavirus.

Le développeur a annoncé ce week-end que la convention des fans, qui devait se tenir du 2 au 4 avril à Reykjavik en Islande.

Eve Fanfest a lieu chaque année depuis 2004 avec des milliers de joueurs d’Eve Online descendant sur la capitale islandaise

«C’est le cœur lourd que nous prenons cette décision, et nous savons que cette nouvelle sera décevante pour notre merveilleuse communauté, mais nous nous sentons absolument obligés de suivre la ligne de conduite la plus responsable et de prioriser la sécurité et le bien-être de nos participants. , notre personnel et bien sûr le grand public islandais », a déclaré le PCC.

“Nous sommes conscients que la situation dans un mois pourrait être très différente, mais la façon dont les événements se développent à la fois dans le monde et dans les pays voisins de l’Islande, un examen approfondi et sérieux a clairement montré qu’il s’agit d’une étape nécessaire à prendre.”

Cela fait suite à des sociétés dont Sony abandonnant PAX East à Boston, plusieurs autres sociétés abandonnant GDC 2020 avant que cette convention ne soit repoussée par les organisateurs UBM, même si cela devait durer longtemps.