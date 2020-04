Événement Animal Crossing Spirit

Depuis son arrivée fin 2018, Super Smash Bros.Ultimate Il n’a cessé de célébrer des événements dans lesquels les protagonistes sont les esprits des personnages des franchises les plus populaires dans le monde des jeux vidéo. Donc, maintenant, il a été annoncé quels esprits arrivent bientôt dans le cadre du prochain événement qui aura lieu, et nous pouvons déjà confirmer que ce sera l’un des événements les plus animaux que nous ayons vus jusqu’à présent. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour ne manquer aucun détail de ce qui va arriver dans le jeu de combat multisegment le plus célèbre de l’industrie!

Les personnages d’Animal Crossing (en particulier New Horizons) arrivent dans Super Smash Bros.Ultimate

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】

03.04 (金) か ら 5 日間, 「あ つ ま れ ど う ぶ つ の ス ピ リ ッ ツ」 を 開 催! ス ピ リ ッ ツ ボ ー ド に 「ど う ぶ つ の 森」 シ リ ー ズ の ス ピ リ ッ ト が 出現 し ま す. さ ら に, 「あ つ ま れ ど う ぶ つ の 森」 か ら 4 種 の ス ピ リ ッ ツ が 新ラ! ぜ ひ チ ェ ッ ク し て み て く だ さ い。 # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/FfwgOgB8kk

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 1er avril 2020

Comme annoncé par le compte Twitter japonais de Super Smash Bros.Ultimate, le prochain événement spirituel commencera sous peu, en particulier le prochain 3 avril 2020, et comportera le personnages de Animal Traversée. De plus, les esprits principaux de cet événement seront les nouveaux animaux que nous avons pu rencontrer à New Horizons, donc, si nous voulons les saisir, nous devrons participer à cet événement spécial du conseil d’administration qui devrait durer environ cinq jours, c’est-à-dire , jusqu’au 8 avril 2020. Il est temps de mettre la main sur chacun de ces personnages!

De cette façon, Super Smash Bros.Ultimate continue de donner du nouveau contenu à une communauté qui continue de se battre constamment pour démontrer que ce titre est plus qu’un simple jeu dans lequel plusieurs personnages des franchises les plus célèbres du monde entier se rencontrent. histoire du jeu vidéo. Et vous, combien d’esprits avez-vous réussi à atteindre jusqu’ici? Les avez-vous tous en l’absence de ces nouveaux 5 d’Animal Crossing qui sont ajoutés avec le nouvel événement?

