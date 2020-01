Événement Astral Chain Spirit annoncé pour Smash Ultimate

Nintendo a annoncé le prochain événement Spirit à venir Super Smash Bros.Ultimate à partir du 17 janvier.

Cette fois, l’événement ajoute de nouveaux esprits du jeu Chaîne astrale, y compris ses principaux héros et le personnage de la mascotte. L’événement durera 5 jours à partir de ce vendredi.

À partir du 1/17 pendant 5 jours, l’événement spirituel #SmashBrosUltimate “Chain the Future to Spirits!” aura lieu. Les nouvelles recrues de Neuron, ainsi que Kyle et Lappy envahiront le Spirit Board! Ne ratez rien! pic.twitter.com/mXDaRmmPZ4

– Nintendo Versus (@NintendoVS) 14 janvier 2020

