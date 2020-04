Événement de présentation PS5 dans quelques jours? Le magazine officiel y fait allusion – Vidéo

Mai peut être un mois clé pour les consoles de nouvelle génération. A l’horizon, la présentation de la Xbox Series X, la plateforme Microsoft qui, comme déjà indiqué par certains de ses managers, laisserait des nouvelles et des secrets intéressants pour les semaines à venir. Sony ne veut pas être laissé pour compte, donc pour les prochains jours, nous aurions des nouvelles intéressantes pour la PlayStation 5.

Le magazine officiel PlayStation l’a laissé entendre avant son prochain numéro. «La nouvelle génération commence dans le prochain numéro avec la révélation des nouveaux jeux qui viendront Playstation 5 et comment ils seront joués », explique la publication. Un fait qui coïncide sans aucun doute avec les dernières rumeurs qui ont déjà été abandonnées, que dans les semaines suivantes nous aurions des nouvelles de la PS5.

Si l’on tient compte du fait que le numéro sera publié au cours de la première semaine de juin, en particulier le 2 de ce mois, il ne serait pas surprenant que Sony aille de l’avant avec un événement numérique dans lequel ils nous montrent non seulement la console, mais aussi plusieurs des titres qui débarqueraient au lancement fin 2020.

Pour l’instant tellement Sony comme Microsoft Ils hésitent à confirmer les nouvelles concernant les événements sur leurs prochaines consoles. Quelques heures seulement nous séparent du début mai. Le calendrier est fixé au 5 de ce mois pour la présentation hypothétique de Xbox Series X, tandis que dans le cas de PlayStation 5, la date est un peu plus abstraite.

Après annulation de l’E3 2020 en raison de la crise sanitaire de COVID-19 Nous pourrions nous retrouver avec un scénario dans lequel nous aurions jusqu’à deux événements axés sur la prochaine génération de console. En mai, les deux sociétés se concentreraient sur leurs machines respectives, à quoi s’attendre de leur part à la fin de l’année et qui sait si peut-être prix et date de sortie béton. D’autre part, en juin et en remplacement de l’E3, Sony et Microsoft opteraient pour des événements numériques pour parler longuement et durement de leurs nouveaux jeux vidéo.