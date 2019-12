Événement légendaire de Solgaleo annoncé pour les maîtres Pokémon

DeNA a révélé le prochain événement légendaire à venir Pokemon Masters.

L'événement s'appelle «La bête qui dévore le soleil» et donne aux joueurs une chance de recruter Solgaleo dans leur équipe. Au moment d'écrire ces lignes, on ne sait pas si Solgaleo viendra avec un partenaire Sync Pair, ou s'il sera ajouté en tant que nouvelle option pour le personnage du joueur similaire à Torchic. Nous apporterons plus de détails sur l'événement au fur et à mesure.

Solgaleo brillera sur Pasio!

Pour ajouter Solgaleo à votre équipe, vous devrez terminer l'événement légendaire à venir, La bête qui dévore le soleil!

Nous avons fait quelques ajustements depuis le précédent événement légendaire, alors nous espérons que vous apprécierez encore plus ce nouveau! #PokemonMasters pic.twitter.com/Oyi6kTJYod

– Pokémon Masters (@PokemonMasters) 20 décembre 2019

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

