Événement zone sauvage jusqu’au 25/03/20

Épée et bouclier Pokémon Ils sont avec nous depuis un certain temps, et il y a des centaines de milliers de créatures que les entraîneurs ont pu attraper dans le Raids Dinamax dans la région sauvage, la plus grande zone qui a été créée jusqu’à présent dans la saga principale de ces créatures de poche. Ainsi, de temps en temps, les Pokémon qui apparaissent dans les nids varient et certaines créatures plus rares apparaissent exceptionnellement grâce à différents événements, et maintenant il a été révélé qui seront les protagonistes du prochain événement qui se tiendra jusqu’au 25 mars 2020, spécifiquement jusqu’à 23h59.

Escavalier Dinamax, Accelgor Dinamax et Pincurchin Dinamax jouent dans un nouvel événement de la zone Pokémon Wild Sword and Shield

Si vous êtes de ceux qui passent des heures et des heures dans la zone sauvage de l’épée et du bouclier Pokémon, alors vous avez de la chance, car le prochain événement dans cette zone a déjà commencé, et tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour les données de la zone Sauvage à travers le menu du cadeau mystérieux, et ainsi les créatures suivantes commenceront à apparaître dans les différents nids qui sont dispersés:

Escavalier DinamaxAccelgo DinamaxPinchurchin DinamaxRapidash Galar (épée) Corsola Galar (épée) Mandibuzz (épée) Oranguru (épée) Indeedee femelle (épée) Darumaka Galar (bouclier) Braviary (bouclier) passimienne (bouclier) Sirfetch’d (bouclier) Indeedee (bouclier)

Ainsi, nous pouvons mettre la main sur ces Pokémon qui ne se trouvent normalement pas dans ces versions des jeux, ce qui en fait l’occasion idéale pour profiter de Dinamax Raids et terminer le Pokédex. Bien sûr, rappelez-vous que vous avez jusqu’à 23 h 59 le 25 mars 2020 et que, une fois cette date passée, ces apparitions ne se produiront plus (sauf si un autre événement est annoncé pour Pokémon Sword and Shield qui est similaire ).

Source: Nintendo Switch News

