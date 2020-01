Événements du Nouvel An lunaire. Gyarados brillant sauvage!

Et nous arrivons à une autre nouvelle année lunaire avec Pokémon GO! Et comme cela devient une tradition, Niantic a une série d’événements pour célébrer le marquage sur le calendrier chinois comme Année du rat pour cette 2020, et oeil, car ils sont assez intéressants! Pour commencer l’événement se concentrera sur la apparition de plusieurs Pokémon rouges, comme nous le verrons ci-dessous, ainsi qu’un recherches limitées axées sur Minccino, l’adorable Pokémon Chinchilla, Darumaka qui sortira des œufs, plus de chance dans les échanges ou même la possibilité de nous faire avec le vario Gyarados toujours convoité. Vous ne l’avez toujours pas? Eh bien, ce sera votre chance!

Événement du Nouvel An lunaire dans Pokémon GO – Année du rat

L’événement du Nouvel An lunaire débutera à 22h00 le vendredi 24 janvier 2020 et se terminera à la même heure le lundi 3 février 2020 (horaire de la péninsule espagnole), et ses caractéristiques spécifiques sont les suivantes:

Pokémon à l’état sauvage et provenant d’oeufs

Taux d’apparition plus élevé de ces Pokémon rouges de couleur sauvage: Charmeleon, Corphish, Flareon, Foongus, Jynx, Kricketot, Magikarp, Magmar, Parasect, Slugma, Voltorb, Vulpix et Wurmple. Des gyarados sauvages peuvent également être trouvés dans la nature … si nous avons de la chance! Et méfiez-vous, car vous pourriez rencontrer directement ses différentes versions de couleurs.Le Pokémon Darumaka fera ses débuts dans Pokémon GO éclos à partir des œufs de 7 km. De ces mêmes œufs peuvent apparaître des Pokémon rouges, tels que Foongus et Shuckle.

Bonus d’événement

Les cadeaux que nous envoyons à nos amis … Ils pourraient contenir des bonbons étranges! Il s’agira donc de ne pas arrêter d’ouvrir et d’envoyer (il n’a pas été précisé que le nombre de cadeaux à envoyer ou à ouvrir a été augmenté) plus de possibilité de former une amitié avec la chance avec ces amis qui ont une “Amitié sans égal” (les quatre cœurs). Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est l’amitié avec la chance: si vous interagissez souvent avec des amis qui ont une amitié maximale (envoyer / ouvrir des cadeaux, combattre ou échanger des Pokémon), vous ne pourrez plus augmenter l’amitié mais vous pourrez établir une amitié avec la chance, ce qui vous permettra essentiellement d’obtenir un Pokémon chanceux lors de votre prochain échange (un seul échange dure). Il est très rare que cela se produise, mais lors de cet événement, ce sera plus probable! Lors de l’échange d’un Pokémon (sans avoir d’amitié avec la chance) Nous serons plus susceptibles d’obtenir un Pokémon chanceux.

Minccino Limited Research

Minccino rejoint Pokémon GO grâce à un événement de recherche qui aura lieu Dimanche 2 février 2020 de 14h00 à 17h00 (heure locale où vous vous trouvez). Merci au Teselia Stone, nous pouvons le faire évoluer vers Cinccino, vous pouvez donc parier qu’au cours de cette enquête, ils nous donneront peut-être la possibilité de l’obtenir, si nous ne l’avons pas dans notre inventaire. De plus, nous aurons une autre série d’événements pour cette journée:

On peut trouver Minccino pendant la Recherche limitée sur le terrain Elle aura lieu à l’heure mentionnée.Minccino éclosera également plus fréquemment des œufs de 5 kilomètres, car à la fin de cet événement, il continuera à apparaître dans ces œufs. Au cours de cet événement Nous pouvons trouver un variocolor Minccino.Les Pokémon qui correspondent au thème de l’Année du Rat seront plus fréquents, tels que Bidoof, Marill, Minun, Nidoran♀, Nidoran♂, Patrat, Pikachu, Plusle, Raticate, Rattata, Sandshrew, Sentret et Zigzagoon.

Que pensez-vous de tous ces événements du Nouvel An lunaire? Commentez que lors du même événement l’année dernière, nous avons eu un bonus d’expérience multiplié par deux dans la capture et l’évolution, alors que cette année, ils ont enregistré cette aide intéressante, en échange d’autres choses assez intéressantes. Vous ne pensez pas?

