Événements Pokemon GO annoncés pour le premier semestre 2020

Niantic a annoncé la prochaine vague de Pokemon GO du monde réel qui devrait avoir lieu au premier semestre 2020.

Du 6 au 9 février, l’événement Taiwan Lantern Festival aura lieu à Taichung, Taiwan. Pokemon GO Safari Zone St.Louis, Liverpool et Philadelphie devraient se tenir respectivement du 27 au 29 mars, du 17 au 19 avril et du 8 au 10 mai.

Tous les détails ci-dessous:

Aujourd’hui, Niantic, Inc. a dévoilé sa gamme initiale de lieux pour les événements en direct mondiaux de Niantic en 2020 et les tout premiers détails sur l’impact économique de ses événements de 2019. Les jeux mobiles de réalité augmentée du monde réel de Niantic, Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite et Ingress, ont transformé la façon dont les joueurs interagissent avec le monde et entre eux. Grâce à la puissance d’événements en direct à grande échelle, des centaines de milliers de joueurs du monde entier se sont réunis pour jouer à des jeux, explorer le monde réel et partager leurs expériences.

«Au cours des 7 dernières années, les événements en direct et réels ont été au cœur de l’objectif de Niantic de tirer parti de la technologie pour créer des expériences interactives qui favorisent l’exploration et la découverte, des modes de vie actifs et sains et des amitiés durables», a déclaré Michael Steranka, directeur principal, événements en direct. chez Niantic. «Les événements à grande échelle dans le monde réel de Niantic ont eu un impact économique positif réel et clair sur le tourisme, rassemblant des gens du monde entier pour un week-end d’aventure. Nous avons été incroyablement impressionnés par le nombre et la qualité des inscriptions au programme # NianticLive2020 et, par conséquent, nous sommes ravis d’annoncer l’ajout de Liverpool, Philadelphie et Saint-Louis à notre calendrier des événements en direct en 2020. »

Les événements en direct de Niantic ont eu un impact économique positif direct sur les villes qui accueillent ces événements du monde réel, générant des revenus touristiques estimés à 249 millions de dollars à Chicago, Montréal et Dortmund en 2019. Les événements, Pokémon GO Fest 2019 Chicago, Pokémon GO Fest Dortmund et Pokémon GO Safari Zone 2019 à Montréal, ont connu une fréquentation importante, une distance de marche importante et une augmentation du tourisme en plus d’autres impacts économiques notables au cours de chaque événement, notamment:

Pokémon GO Fest 2019 Chicago

120 M $ de dépenses estimées pour les joueurs présents dans et autour de la ville de Chicago

Plus de 64 000 formateurs ont participé à l’événement de quatre jours, avec le triple de la participation à l’événement de 2018

Les participants ont parcouru 290 000 km, attrapant plus de 15 millions de Pokémon

Pokémon GO Fest 2019 Dortmund

56 M $ de dépenses estimées pour les joueurs présents dans la ville de Dortmund et la région de la Ruhr environnante

Plus de 86 000 entraîneurs ont assisté à l’événement de quatre jours en parcourant plus de 400 000 km

Plus de 200 000 entraîneurs ont joué dans la région de Dortmund pendant l’événement

Pokémon GO Safari Zone Montréal

71 M $ en dépenses estimatives pour les joueurs présents à Montréal et dans les environs

Plus de 39 000 entraîneurs du monde entier ont participé à l’événement de trois jours en parcourant 166 000 km

Les joueurs ont voyagé de 60 pays et des six continents habités en permanence pour assister

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur

En 2020, Niantic continuera de s’appuyer sur ses jeux innovants du monde réel Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite et Ingress avec des expériences interactives immersives uniques à chaque jeu dans de tout nouveaux endroits à travers le monde. Parmi les nouveaux sites, Liverpool, Philadelphie et Saint-Louis ont été sélectionnés à la suite de leur soumission à # NianticLive2020 qui a invité les villes et les gouvernements locaux du monde entier à postuler pour accueillir des événements de jeu réels à grande échelle en 2020. La programmation initiale de Niantic en 2020 les événements en direct comprennent:

Pokémon GO

Les formateurs peuvent s’attendre à un éventail d’événements Pokémon GO qui auront lieu tout au long du premier semestre et à travers le monde, notamment:

Taiwan Lantern Festival à Taichung – 6-9 février

Pokémon GO Safari Zone St. Louis – 27-29 mars

Les billets seront mis en ligne à partir du 24 janvier à 8h00 AM CT

Pokémon GO Safari Zone Liverpool – 17-19 avril

Les billets seront en vente à partir du 31 janvier à 8 h 00 GMT

Pokémon GO Safari Zone Philadelphie – 8-10 mai

Plus d’informations sur les billets seront annoncées prochainement

Pour en savoir plus sur Pokémon GO et les événements à venir en 2020, veuillez visiter www.PokémonGOLive.com / events.

Harry Potter: les sorciers s’unissent

Les sorcières et les sorciers ont hâte de rejoindre le deuxième Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival plus tard cette année. Des détails supplémentaires sur l’événement seront annoncés prochainement.

Pour en savoir plus sur Harry Potter: Wizards Unite, visitez www.harrypotterwizardsunite.com

Entrée

Les agents du monde entier pourront découvrir une toute nouvelle structure d’événements en direct à Ingress qui se déroulera tout au long du premier semestre et à travers le monde, notamment:

Perpetua Hexathlon – 29 février

Région Asie-Pacifique: Christchurch, Nouvelle-Zélande; Adélaïde, Australie; Naha, Okinawa, Japon; Bengalaru, Inde; Chiang Mai, Thaïlande

Europe: Porto, Portugal; Milan, Italie; Lille, France; Bratislava, Slovaquie; Roussé, Bulgarie

Amériques: San Antonio, Texas; Salt Lake City, Utah; Miami, Floride; Buenos Aires, Argentine; Tijuana, Mexique

Lexicon Hexathlon – 25 avril

Région Asie-Pacifique: Colombo, Sri Lanka; Taichung City, Taiwan; Bogor, Indonésie; Baguio City, Philippines; District de Songpa, Séoul, Corée

Europe: Moscou, Russie; Édimbourg, Écosse; Pilsen, Tchéquie; Budapest, Hongrie; Valence, Espagne

Amériques: San Francisco, Californie; Washington DC.; Minneapolis, Minnesota; Victoria, Colombie-Britannique, Canada; Campinas, São Paulo, Brésil

Requiem Anomaly Munich – 9 mai

Pour vous inscrire à l’hexathlon de Perpetua et trouver des informations supplémentaires sur Ingress et les événements futurs, veuillez visiter: www.ingress.com/events

