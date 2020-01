Everlane Choisissez ce que vous payez, cuiseur à riz, puzzles, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un accessoire PC Gold Box, une vente Timbuk2, une lumière annulaire de 5 $ et un moniteur AOC permettent de découvrir les meilleures offres de mardi sur le Web.

Meilleures offres technologiques du jour

Aujourd’hui, la Gold Box fait baisser le prix d’une tonne d’équipement de jeu sur PC. À l’intérieur, vous trouverez des accessoires Razer, des écouteurs HyperX et des cartes mémoire Lexar, tous à des prix très bas.

Bien sûr, il y a une tonne d’équipement ici, alors assurez-vous de visiter la page des offres pour voir toutes vos options. N’oubliez pas que ces offres ne sont disponibles qu’aujourd’hui et que les meilleures choses pourraient se vendre tôt. Alors commandez vite.

30 $

D’Amazon

42 $ US

D’Amazon

70 $

D’Amazon

31 $

D’Amazon

17 $

D’Amazon

70 $

D’Amazon

80 $

D’Amazon

Yo Kyle,

Vous vous souvenez quand nous sommes allés dans ce cybercafé et vous avez dit que jouer avec un moniteur plus grand vous avait aidé à mieux viser? Mec, découvrez ce moniteur de jeu sans cadre AOC G2590FX de 25 “.

C’est 160 $, ce qui est assez solide pour un moniteur, mais il a des spécifications folles: taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible G-Sync, temps de réponse de 1 ms et son 1920×1080, ce qui est décent pour jouer à Overwatch. C’est certainement mieux que de jouer sur cet écran de 15 pouces sur votre ordinateur portable, c’est sûr.

C’est aussi le plus bas jamais enregistré. Alors vérifiez-le.

160 $

D’Amazon

Pas de jugement ici, mais si vous voulez envoyer des photos de cul sexy à ce rando sans engagement, vous devriez vraiment être à votre meilleur et cela implique un éclairage approprié. Ce clip Bower sur une lumière annulaire LED facilite la création de selfies bien éclairés, de nus, de Tik Toks et de tout ce que votre caméra frontale doit endurer.

Et pour 5 $, c’est un sacré vol. Assurez-vous simplement de le commander avec quelque chose ou via le ramassage en magasin, car la livraison régulière de Best Buy n’est pas chaude.

Si vous souhaitez créer un home cinéma économique à base de projecteurs, le Nebula Prizm II est un bon choix, et vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 146 $ avec le coupon en ligne.

C’est l’option parfaite pour les consommateurs soucieux de leur budget qui souhaitent plonger leurs orteils dans un autre type de cinéma maison. Il se vend régulièrement autour de 200 $, et ce prix était déjà une excellente affaire.

146 $

D’Amazon

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as pour cuisiner du bon riz. Si vous voulez le faire rapidement, vous pouvez obtenir un cuiseur à riz à micro-ondes Joseph Joseph pour 12 $ sur Amazon. Vous pouvez vous tenir (pas trop près) à côté de votre micro-ondes et discuter «bon riz, bon riz, bon riz» pendant la cuisson.

12 $

D’Amazon

Classe sérieusement votre café préparé à la maison avec ce vaporisateur à lait et mousseur à prix réduit. Utilisez le code promo W2EH5SEJ pour faire tomber ce bateau à vapeur de 40 $ à un bas 30 $. Il a quatre fonctions: mousse dense chaude, mousse aérée chaude, lait chaud et mousse froide. Mais peut-être la meilleure partie? C’est super facile à nettoyer.

30 $

Depuis amazon Utilisez le code W2EH5SEJ

Vous partez bientôt en road trip? Après avoir dépensé 100 $ en collations et boissons pour la route, vous pouvez les garder au même endroit dans la voiture. Cet organisateur de voiture classique 3 en 1 coûte seulement 9 $ sur les vols quotidiens lorsque vous utilisez le code promo KJCORG à la caisse. L’organisateur peut contenir des boissons, des collations, ainsi que des cotes et des fins telles que des chargeurs, des stylos, des pièces de monnaie, des jouets pour bébé, des collations, des lingettes, etc.

Si vous prévoyez de travailler très dur au gymnase en 2020, vos muscles vont avoir mal. Donnez à vos muscles fatigués et endoloris un peu de TLC lorsque vous achetez ce pistolet de massage à main Deep Tissue. Il est réduit à 105 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 25%. Le pistolet de massage à main pour tissus profonds est livré avec six têtes interchangeables, pour vous offrir une grande variété de types de massage à choisir après l’entraînement.

105 $

D’Amazon

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Vous cherchez à faire fonctionner votre salle de gym à domicile? Aujourd’hui est la journée parfaite! Vous pouvez obtenir un rameur, un banc incliné et / ou un vélo d’exercice lors de la boîte Gold Stamina Fitness Equipment d’aujourd’hui sur Amazon.

Notre chercheur en transactions, Corey, était propriétaire de cette machine à ramer exacte, et il avait ceci à dire:

Après avoir essayé deux autres rameurs à petit budget, je pense que c’est aussi proche d’une machine à 1500 $ que vous pouvez dépenser moins de 300 $.

Bien: Niveau de résistance au vent solide et qualité de construction étonnamment bonne. Lana et moi l’utilisons régulièrement depuis plus d’un an. Il se plie également facilement

Mal: Ne mesure pas en mètres (dixièmes de mile) et c’est nettement plus fort que ceux du gymnase. Et si je suis difficile, la barre est droite et non courbe.

Pour rappel, il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

220 $

D’Amazon

139 $

D’Amazon

80 $

D’Amazon

La populaire vente Choisir ce que vous payez d’Everlane est de retour et des styles sont ajoutés chaque jour de la vente. Vous pouvez choisir parmi des centaines de produits pour hommes et femmes pour 10%, 20% ou 30% de réduction sur le prix d’origine.

Il vous reste encore quelques jours pour acheter cette vente. Vous voudrez vérifier les nouveaux styles à mesure qu’ils sont ajoutés!

Timbuk2 organise une vente de fin de saison. Fin de quelle saison? Nous ne savons pas depuis l’hiver va jusqu’en mars. Quoi qu’il en soit, ils ont jusqu’à 50% de réduction sur certains sacs à dos, sacs de messager, fourre-tout, sacs de voyage, accessoires et plus encore. Pendant cette vente, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 10% sur les prix de vente lorsque vous utilisez le code promotionnel 10 PLUS à la caisse. La vente se poursuit maintenant jusqu’au 31 janvier.

Les pantalons extensibles sont bons pour l’âme. Pourquoi porter des jeans inconfortables quand vous pouvez simplement vous étirer dans autre chose? Obtenez une paire de pantalons d’hiver en velours côtelé extensible à partir de 30 $ chez Jachs. Pendant cette vente, les prix sont réduits jusqu’à 75% sur les pantalons et vestes en velours côtelé lorsque vous utilisez le code promo WNTR à la caisse.

Masque en néoprène, paquet de 3 | 10 $ | Vols quotidiens | Code promotionnel KJMSKGraphic: Ana Luisa Suarez

Êtes-vous un fou absolu qui aime courir à l’extérieur, peu importe le froid? Bon pour vous d’être actif et en bonne santé. Gardez votre cou et votre visage protégés lors de votre prochaine course par temps froid lorsque vous obtenez un pack de trois de ce masque en néoprène pour 10 $ de Daily Steals lorsque vous utilisez le code promo KJMSK.

Vous vous préparez pour la prochaine grosse tempête de neige? Vous pouvez vous préparer, grâce à la vente d’hiver Whiteout de Backcountry. Jusqu’au 31 janvier, vous pouvez économiser jusqu’à 30% d’équipement et de vêtements de Backcountry. Si vous n’avez pas une bonne veste, c’est le moment d’en acheter une. Backcountry propose des vestes à capuche, des vestes isolées et bien plus encore dans cette vente d’une semaine.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Que vous cherchiez à démarrer le prochain gros podcast, à améliorer la qualité de vos flux Twitch, ou que vous souhaitiez simplement que vos appels Skype avec grand-mère sonnent mieux, ce microphone de streaming USB Razer Seiren X peut vous aider. C’est 45 $ de moins que son prix habituel sur Amazon et l’un des microphones les plus attractifs actuellement sur le marché.

55 $ US

D’Amazon

Puzzle Gold Box | AmazonGraphic: Tercius Bufete

Il y a un certain nombre de personnes, dont Nick Offerman et Megan Mullally, qui aiment les puzzles. Je n’en fais malheureusement pas partie. Mais si vous aimez un bon casse-tête, c’est votre journée. Amazon réduit une tonne de puzzles. Puzzles!

Bien sûr, il y a une tonne d’options ici, certaines pour les enfants et d’autres plus difficiles pour les adultes. Assurez-vous donc de visiter la page des offres pour voir toutes vos options.

8 $

D’Amazon

9 $

D’Amazon

8 $

D’Amazon

8 $

D’Amazon

13 $

D’Amazon

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterOrdinateurs et accessoiresÉconomisez jusqu’à 40% sur les périphériques PC et la mémoire | AmazonOrdinateur portable Lenovo IdeaPad S145 15.6 | 300 $ | Office DepotOrdinateur portable HP Chromebook 14 pouces avec charnière à 180 degrés, écran Full HD, processeur AMD Dual-Core A4-9120, 4 Go de SDRAM, 32 Go | 214 $ | AmazonOrdinateur portable MOTILE 14 “, FHD, AMD Ryzen 3 avec carte graphique Radeon Vega 3, audio spatial THX, 4 Go de RAM, SSD de 128 Go | 199 $ | WalmartMoniteur de jeu sans cadre AOC G2590FX 25 “, FHD 1920×1080, 1 ms, 144 Hz, compatible G-SYNC + AdaptiveSync | 160 $ ​​| AmazonMoniteur LCD LED Acer EB321HQ 31,5 “- 16: 9-4 ms GTG | 150 $ | AmazonPC PartsPériphériques mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

J’adore les bébés. Ils sont mignons et sentent bon (quand ils ne font pas caca). Mais il est indéniable que les bébés sont très grossiers. Ils nécessitent beaucoup de nettoyage, que ce soit à la suite d’incidents de crachats, de préparations de lait ou de lait qui se répandent sur eux, ou vous savez, se chier stupide. Aidez-les à rester jolis et propres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un pack de 10 débarbouillettes en éponge douce. Trois couleurs différentes sont marquées sur Amazon. Obtenez des rayures blanches, bleues ou bleues pour 4 $.

4 $

D’Amazon

4 $

D’Amazon

4 $

D’Amazon

Si vous avez une tonne d’appareils intelligents dans votre maison, pourquoi ne pas les rendre encore plus intelligents? Vous pouvez obtenir un pack de quatre Gosund Mini Smart Plug pour 21 $ lorsque vous utilisez le code promo E22PXEVO. Les prises intelligentes fonctionnent avec Amazon Alexa et Google Home, vous pouvez donc éteindre les lumières de l’autre côté de la pièce, ainsi que de votre smartphone.

Commencez à rouler avec vos mousses pour seulement 13 $ avec ce rouleau à mousse compacte Trigger Point GRID à prix réduit. Ce rouleau itty-bitty supporte jusqu’à 250 livres et utilise la compression de votre poids corporel pour simuler un massage sportif après une séance d’entraînement. C’est génial et douloureux. Obtient le vôtre!

Au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière, c’est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 17 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Pour info, il commencera à être expédié en février.

17 $

D’Amazon

Si vous pouvez ignorer le design agressif rouge et noir et avoir la capacité de changer le lecteur (vous le faites), c’est un compagnon solide avec lequel vous pouvez vous pencher pendant les inévitables tempêtes hivernales.

L’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 de 15,6 pouces contient une carte graphique AMD Radeon RX 560X, 8 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5 et … un disque dur SATA 1 To décevant. Mis à part le disque boiteux, ajoutez tout cela et vous avez un PC de jeu à petit budget prêt à affronter tout adolescent qui pense qu’il est bon à Fortnite.

Et pour moins de 500 $, c’est un jeu parfait sans coûter un bras et une jambe.

550 $

D’Amazon

Le FireCuda de Seagate est l’un des disques de remplacement PS4 les plus populaires sur le marché, en grande partie grâce aux 8 Go de stockage flash intégrés qui peuvent accélérer votre stand et les temps de chargement. Pas pour rien, mais cela fonctionnerait aussi pour votre PC.

C’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, égal à celui que nous avons vu le Premier Jour.

60 $

D’Amazon

À l’heure actuelle, Huckberry réduit une tonne de produits Yamazaki à hauteur de 15%. Si vous n’êtes pas familier, Yamazaki fabrique de belles pièces modernes pour pas beaucoup d’argent. Que vous cherchiez à mettre à niveau les bols de nourriture de votre animal de compagnie, votre porte-papier hygiénique, vos tables d’appoint, votre chariot de rangement ou que vous souhaitiez simplement un moyen plus intelligent de ranger vos clés, cette vente a quelque chose pour tout le monde.

Shep, notre transfuge préféré et l’entraîneur Pokémon le moins talentueux du marché, était super nerveux pour ces produits Yamazaki. Vous savez donc qu’ils sont bons.

Les prix commencent à seulement 17 $. Assurez-vous donc de vous procurer quelques pièces avant qu’elles ne soient en rupture de stock.

Vous cherchez une nouvelle veste élégante à ajouter à votre garde-robe? Si vous possédez déjà quelques pulls ras du cou, thermiques et henley, une de ces vestes Flint et Tinder serait une option de superposition parfaite pour vous. À l’heure actuelle, la veste de chemise cirée matelassée Flint and Tinder coûte 161 $ chez Huckberry, ce qui représente une réduction de 35%. Alors que la veste de camionneur cirée doublée de laine Flint and Tinder coûte 229 $ (20% de rabais).

Si nous commençons à acheter des vêtements pour l’hiver, peut-être que le temps commencera à avoir constamment l’impression que la neige approche. En ce moment, vous pouvez vous préparer pour le temps froid en réapprovisionnant votre placard avec des vêtements Jachs. Vous pouvez mélanger et assortir des pulls ras du cou en molleton et des henley à capuche pour en obtenir deux pour 38 $ chez Jachs. Utilisez simplement le code promo 2FLC à la caisse.

Vous avez besoin d’un petit chargeur multi-ports que vous pouvez facilement jeter dans n’importe quel sac lorsque vous voyagez? Ce chargeur de voyage RAVPower 3 ports ne coûte que 10 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KINJA230 à la caisse. Ce chargeur mural USB possède trois ports et la technologie Smart 2. 0 qui détecte les appareils connectés et ajuste automatiquement la sortie pour une charge plus rapide et optimale.

10 $

D’Amazon

Vous vous demandez s’il faut ou non prendre un Pixel 3a ou un Pixel 3a XL? Amazon facilite le choix en ajoutant une carte-cadeau de 100 $. Gizmodo dit qu’avec le Pixel 3a, “Google a fait le téléphone le plus économique du marché”.

Il s’agit d’un vol de bonne foi, étant donné qu’ils sont tous les deux de très bons téléphones et qu’une carte-cadeau Amazon est apparemment en espèces.

Les deux ont toutes les fonctionnalités intelligentes de Google que vous attendez d’un téléphone Android haut de gamme, d’un excellent appareil photo et d’une très longue durée de vie de la batterie. Si vous êtes même le plus jeune à vouloir acheter un nouveau téléphone, c’est une excellente affaire.

429 $

D’Amazon

Avec 40 zones de gradation locales, la prise en charge Dolby Vision HDR (c’est la bonne) et le Chromecast intégré, le téléviseur intelligent 4K de classe M de 5 pouces à 650 $ de Vizio est une bonne affaire. Nous voyons ce téléviseur rétro-éclairé à gamme complète pour 200 $ de plus ailleurs De plus, il fonctionne avec AirPlay, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre produit Apple pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et des applications.

Si vous voyagez hors du pays avec votre famille, vous aurez besoin d’un endroit sûr pour ranger les passeports de chacun. Vous allez vouloir obtenir un porte-monnaie de voyage et un passeport familial alors que c’est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Vous pouvez couper le coupon de 1 $ sur la page et utiliser le code promo YSBUQZ43 pour obtenir cela pour 14 $.

Le portefeuille peut contenir jusqu’à six passeports, billets, quatre à 10 cartes, espèces et documents de voyage. Vous n’avez pas à vous soucier de quiconque vole vos informations, car le portefeuille dispose d’un blocage RFID intégré pour protéger vos informations personnelles.

16 $ US

Depuis amazon Utilisez le code FAMTRAVEL

Vous ne pensez peut-être pas que c’est la saison pour porter des chaussures bateau, mais Sperry a des chaussures pour chaque saison, chaussures bateau incluses. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% lors de la vente semi-annuelle de Sperry Outlet. Ce dégagement comprend des chaussures bateau, des baskets en laine, des bottes de pluie et plus encore.

Le gant Give’r 4 Season promet de garder vos mains au chaud et au sec, même pendant les tempêtes hivernales les plus rudes, et vous pouvez les obtenir pour 90 $. L’extérieur de ces gants robustes, imperméables et isolés est entièrement en cuir avec une doublure Thinsulate à l’intérieur.

Selon Give’r, ces gants vous garderont en sécurité même si vous attrapez une «bûche brûlante d’un feu» et vous garderont au chaud même si vous pêchez sur la glace à -25 degrés.

Pour beaucoup de gens, 90 $ peuvent sembler beaucoup pour une paire de gants. Mais d’après ce que j’ai vécu avec les produits Give’r, ils valent bien le prix. (Pour info, si vous cherchez une teinte plus foncée pour vos gants, vous pouvez vous procurer le même gant dans un coloris châtaigne exclusif pour 105 $.)

Le temps froid peut vraiment assécher vos sinus et tout se sentir coincé. Évitez de vous sentir encore plus comme de la merde par mauvais temps en vous procurant un humidificateur. Vous pouvez obtenir l’humidificateur à vapeur chaude et froide TaoTronics pour seulement 70 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10 $ et utilisez le code promo KINJA277.

L’humidificateur a une fonction de brume chaude, qui a trois niveaux de température pour une utilisation en hiver. Vous pouvez régler la sortie du brouillard, la température du brouillard et l’humidité. Selon le moment où vous souhaitez l’utiliser, vous pouvez définir une minuterie et activer le mode veille. L’humidificateur peut fonctionner jusqu’à 46 heures avec un seul remplissage.

70 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA277

Mise à jour: Il est de retour!

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

7 $

D’Amazon

Le froid hivernal est enfin là, il est donc temps de faire le plein de vêtements pour rester au chaud. Si vous détestez payer le prix fort pour des vestes et des pantalons de neige, ne le faites pas. Au lieu de cela, achetez les soldes pré-semi-annuels de Backcountry pour obtenir jusqu’à 50% de rabais sur les marques que vous connaissez et aimez déjà. Pendant cette vente, vous pouvez économiser sur la Patagonie, la Marmotte, Sorel, The North Face, Fjallraven, Prana, et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’au 31 janvier.

.