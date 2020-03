EVERSPACE 2 ne veut pas rivaliser avec Cyberpunk 2077

Chaque année, il y a des lancements très importants et dans le cas de projets AA ou indépendants, l’un des défis des services marketing est de trouver un bon espace pour assurer le meilleur lancement possible. Cependant, même lorsqu’il existe un calendrier établi, il peut changer à tout moment et le retard d’une partie peut avoir des conséquences pour les autres, comme cela s’est produit avec EVERSPACE 2.

Après la reconnaissance obtenue par Rockfish Games grâce à son jeu de tir spatial, EVERSPACE, la révélation d’une deuxième livraison d’enthousiasme aux fans et les avancées montrées dans le projet indiquent que tout est sur la bonne voie. Cela a conduit l’étude à planifier la sortie de la version à accès anticipé en septembre de cette année, mais ce ne sera plus le cas car l’équipe ne veut pas être éclipsée par les débuts de jeux importants qui sortiront ce mois-ci.

Par conséquent, à travers une déclaration, Rockfish Games a rapporté qu’ils avaient pris la décision de retarder les débuts de l’EVERSPACE 2 Early Access pour éviter de rivaliser avec les débuts de Cyberpunk 2077 et d’Outriders, Loot Shooter qui est en cours de développement par Square. Enix et les gens peuvent voler. De cette façon, les développeurs ont programmé une nouvelle fenêtre pour l’accès anticipé à EVERSPACE 2, qui aura lieu en décembre de cette année.

Malheureusement, ce n’est pas la seule nouvelle, car Rockfish Games a rapporté que les plans pour les phases de test ont également changé, donc l’Alpha fermé sera effectué fin mai et la Bêta fermée aura lieu en août. Enfin, Rockfish a assuré que ces changements n’affecteront pas ses opérations: “Ceci n’est qu’une décision stratégique pour atténuer les risques commerciaux lorsque les principales conditions du marché changent, nous sommes pleinement conscients que certains d’entre vous ne seront pas très satisfaits de cela, mais nous nous réjouissons de votre Heureusement, nous sommes dans une position financièrement confortable, donc le projet lui-même n’est pas en danger et nous développons le jeu en interne comme prévu. “

