EVO 2020, quels sont les jeux choisis pour cette année?

Une année de plus devrait célébrer l’événement eSports le plus connu internationalement, l’Evolution Championship Series, également appelé EVO le plus populaire, étant Mandalay Bay, une ville de Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, l’endroit choisi pour l’actuel EVO 2020, qui se tiendra entre les jours 31 juillet au 2 août cette année, pour ceux qui ont la chance de pouvoir s’y retrouver à ces dates. Dans cet événement, qui se déroule depuis près de vingt-quatre ans, ce qui est dit bientôt, les meilleurs jeux de combat les plus connus et les plus combats se rencontrent et rassemblent généralement un énorme afflux de joueurs du monde entier; C’est pourquoi beaucoup d’attentes sont soulevées lorsque les jeux candidats pour le line-up de chaque année sont annoncés. Et les neuf choisis dans cette édition ont été:

–Super Smash Bros Ultimate

-Dragon Ball FighterZ

-Samurai Shodown

-Sous la nuit Exe à la naissance: tard[cl-r]

-Tekken 7

-Street Fighter V: Championship Edition

-Soulcalibur VI

-Granblue Fantasy Versus

-Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes

Tous très connus, surtout le premier pour la partie qui touche les fans des sagas Nintendo, ouverte au tournoi pour 8 joueurs. Que pensez-vous des titres annoncés pour l’édition de cette année de l’événement? Vous souhaitez participer à l’EVO 2020?

