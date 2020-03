EVO 2020 va “aller de l’avant” avec ses plans, alors qu’il continue de surveiller COVID-19

Malgré un certain nombre d’événements de jeux vidéo de haut niveau, tels que les plans d’annulation de l’E3 pour cette année afin d’empêcher la propagation de COVID-19, il semble que la série de championnats EVO de cette année en Amérique du Nord “continue d’avancer” avec ses plans.

Le compte Twitter officiel d’EVO 2020 a expliqué comment il continuerait à surveiller activement les mises à jour et a déclaré que la santé de ses participants et de son personnel serait le facteur primordial. Si l’événement est reporté ou annulé, tous les achats de billets seront remboursés.

Un message important de l’équipe Evo … pic.twitter.com/jUuiQSIITz— EVO (@EVO) 18 mars 2020

EVO 2020 avait précédemment verrouillé sa gamme de jeux début février. En plus du bagarreur all-star de Nintendo Super Smash Bros.Ultimate, l’événement mettra en vedette Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r], Dragon Ball FighterZ, Samurai Shodown, Street Fighter V, Tekken 7, Soul Calibur VI, Granblue Fantasy Versus et Marvel contre Capcom 2.

