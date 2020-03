Evo 2020 va toujours de l’avant

L’équipe derrière le tournoi de jeu de combat Evo 2020 a affirmé que cela se poursuivrait.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous), l’événement devrait toujours avoir lieu du 31 juillet au 2 août – en cas de réouverture du site.

Cependant, les organisateurs surveillent la situation avec l’épidémie de coronavirus. En fin de compte, la santé et la sécurité des participants et du personnel seront les décideurs.

“En ce moment, Evo va de l’avant avec ses plans pour organiser l’événement du 1er juillet au 2 août à Mandalay Bay (sous réserve de sa réouverture), mais nous suivons activement les mises à jour de l’OMS, du CDC, des gouvernements locaux et de la santé publique. concernant Covid-19 et continuant à évaluer la situation “, ont déclaré les organisateurs de l’événement.

“La santé de nos participants et de notre personnel sera le facteur primordial dans la prise de décision. Si Evo est reporté ou annulé, tous les achats de billets seront remboursés.”

La plupart des événements de l’industrie ont été reportés ou annulés en raison de l’épidémie, notamment GDC, E3, Minecraft Festival, Rezzed et Reboot Develop Blue, Game Connection America et plus encore.

Cependant, d’autres événements – à savoir la Gamescom – doivent encore se dérouler.

